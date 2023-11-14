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想搬離地球？人類探索移居至替代行星 荷蘭企業預先研究太空生殖

中央社／ 荷蘭愛因霍芬14日綜合外電報導
在氣候危機、核子末日或隕石突然來襲的威脅下，人類顯然必須尋找地球以外的替代行星；但荷蘭企業家艾德布洛克說，人類首先得學會在太空中安全繁衍。示意圖／ingimage
在氣候危機、核子末日或隕石突然來襲的威脅下，人類顯然必須尋找地球以外的替代行星；但荷蘭企業家艾德布洛克說，人類首先得學會在太空中安全繁衍。示意圖／ingimage

在氣候危機、核子末日或隕石突然來襲的威脅下，人類顯然必須尋找地球以外的替代行星；但荷蘭企業家艾德布洛克說，人類首先得學會在太空中安全繁衍。

艾德布洛克（Egbert Edelbroek）的太空生育聯合公司（Spaceborn United）是研究太空性行為的先驅，最終目的是在火星上發現的部分重力環境中自然受孕和生產。

要實現安全的太空性行為極為困難，但艾德布洛克有自信能在有生之年看到人類寶寶在地球以外的地方誕生。

他告訴法新社：「重要的是地球人類可以成為跨行星物種…如果想在地球之外擁有獨立的人類聚落，如果真的希望這些聚落獨立，就也需要克服生殖上的挑戰。」

太空性行為存在許多困難，其中一個大問題是沒有重力，兩個人很容易各自飄走，所以太空生育聯合公司首先要試著在太空中懷上胚胎。

太空生育聯合公司先拿小鼠開始做實驗，之後再採用人類精卵細胞。研究人員做出一個將細胞混合在一起的器皿，希望獲得存活的胚胎。

總部位於英國的開創太空技術公司（Frontier SpaceTechnologies）與太空生育聯合公司合作研究，執行長沙姆蘇（Aqeel Shamsul）說，這就像一座「細胞專用的太空站」。

一旦有了胚胎，就會送去低溫冷凍，一方面是為了暫停胚胎生長，一方面是為了在飛行器重返大氣層時保護胚胎；艾德布洛克說，重返大氣層時「會有劇烈震動、搖晃，G力很強。胚胎不能暴露在這樣的環境中」。

相關人員正在模擬的部分重力實驗室條件下從事研究，但艾德布洛克說，已規劃在2024年底將攜有小鼠細胞的飛行器發射升空，至於人類胚胎的第一次升空實驗大約要再等5、6年。

但這也只是整套實驗的一小步。在這類胚胎能被植入女性體內、生下第一個在太空受孕的嬰兒之前，還有很大的倫理問題要解決。

艾德布洛克說：「這是很敏感的議題。脆弱的人類細胞、最後是人類胚胎會暴露在太空的風險中，暴露在比地球強很多的太空輻射下，還有胚胎迄今從未需要因應的不同重力環境。」

太空生殖研究通常只有太空生育聯合公司這樣的私人企業在做，而不是美國國家航空暨太空總署（NASA）等官方機構，原因之一就出在這類倫理問題。

艾德布洛克說，太空生育聯合公司是唯一試圖在太空中孕育人類胚胎的企業。

在地球上，體液會往下流，在低重力環境中則會往上漂浮，這對人體構成了各種挑戰。

艾德布洛克說：「成人的身體可以應付一些難題，但沒人想把成長中更脆弱的胎兒暴露在這些不同變數中。所以首先必須製造完美的環境。」

太空生殖的一項新變因，是在美國太空探索科技公司（SpaceX）、維珍銀河公司（Virgin Galactic）等企業推波助瀾下成長的太空旅遊。

艾德布洛克提醒，前往太空旅行的伴侶可能會希望率先在太空受孕並因此留名青史，他正諮詢相關產業，讓企業知道可能的風險。

他還說，太空生育聯合公司的研究是複製體外人工受孕的過程，只是地點在太空，這也能幫助人類在地球上受孕。

他說，隨著挑戰規模愈來愈清晰，他不得不縮小計畫，「我們從瘋狂的雄心勃勃變成普通的雄心勃勃」。

不過，他相信自己有生之年一定可以看到嬰兒在太空誕生。

現年48歲的艾德布洛克說：「我預期至少活到100歲。所以這絕對應該能給我們夠長的時間達到目標…人類最終必須實現在太空分娩，希望我們也能見證。」

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