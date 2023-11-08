拍內衣廣告被退學！日女高中生轉戰寫真界 曬火辣泳裝照反被酸「活該」

化逆境為轉機？今年18歲的日本女子高中生「ちーまき（音譯Chiimaki）」過去曾因私接內衣廣告，在社群平台上大曬試穿照，而被就讀的高中直接退學，當時網路傳出不少同情聲浪，不少人都跳出來為Chiimaki平反。沒想到才不過幾個月的時間，Chiimaki竟「順水推舟」踏入寫真界，今年7月拍了一系列的性感照片，日前更PO出大尺度泳裝照，讓她再度成為網友關注的焦點。

今年2月，就讀高中二年級的Chiimaki因接下內衣品牌的廣告，並在Instagram上傳實穿照，而被就讀的學校以「禁止兼職」及「有害風化道德」為由，在學校旅行的3天前強制退學。消息傳出後，不少網友都站出來為Chiimaki發聲，有人認為她只是接了代言並未違法，抨擊校方的懲處太過嚴苛，也有人指責學校跳過停學警告就直接祭出退學處分，作法太過武斷。

Chiimaki被學校退學後轉戰寫真界，不時在社群平台分享個人照片。圖／取自X@takigare3、@116tn_1

在網路上掀起話題後，Chiimaki的粉絲人數暴漲，她也搭著這股熱潮於今年7月轉戰寫真界，在雜誌上大方展現自己豐滿、圓潤的好身材，更打著「悲劇主角」作為宣傳噱頭。近日，Chiimaki又在社群平台上曬出火辣泳裝照，從圖片可見，她穿著的綁帶比基尼布料相當少，好身材彷彿呼之欲出般，讓人不禁捏把冷汗，下半身則採開高衩設計，勒在下腹部的鬆緊帶流露出一絲色氣，完全顛覆高中生的形象。

照片曝光後再度掀起熱議，然而這次風向卻急轉彎，不少人認為Chiimaki的穿著已經「跨越尺度」，還有人諷刺她被退學完全情由可原，「這也太色情了吧」、「到底是誰在拍這種照片？」、「當初讓女高中生代言的內衣公司真的沒有問題嗎？」、「難怪會被退學」。

部分網友則持不同看法，有人認為Chiimaki既已改行當寫真模特兒，行為作風理所當然也會跟著開放些，「其實她超可愛的吧？你們是嫉妒吧？」、「果然本人上傳的照片和雜誌刊出的照片，兩個的氛圍很不同啊」、「她看起來很成熟又美麗」。