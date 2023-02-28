日本女高中生接拍內衣廣告被秒退學 網友卻力挺：錯不在她

日本一名女高中生因接了內衣廣告而被迫退學，引起網友熱議。圖／取自Instagram@116tn_

隨著社群媒體普及，有不少年輕男女都會在網路上分享自己的生活，甚至可以當KOL接廣告賺錢。最近一位日本的女高中生就因為接了一個內衣廣告而被迫退學，引起網友熱議。

在Instagram上有逾8.4萬名粉絲的KOL日本女高中2年級生「ちーまき」（@116tn_）日前在Instagram上表示，自己在學校旅行的3天前被退學。被粉絲追問時指自己是因接了一個內衣廣告而被學校退學。

據說「ちーまき」本來於日本福井縣一間高中就讀，但最近因為接了日本知名內衣品牌「Angellir」的廣告、在Instagram上傳內衣照，而被學校因「禁止兼職」及「有害風化道德」直接退學。她在限時動態上回覆粉絲時表示，接廣告與上傳泳衣照是被退學的主因，校方更跳過停學直接退學，讓她未能參加學校旅行，感到非常可惜。

「ちーまき」透露，她最終決定以「自願退學」方式離校，亦不能出席最後的測驗，並將會轉讀較有彈性的「通信制」高中，相信需要延長JK生涯。事件受到日本網友熱議，有部分網友同情「ちーまき」，覺得學校沒有停學警告就突然將她退學很可憐，而且她的行為並非犯法，批評校規太嚴謹。

網友翻出她的TikTok和Instagram上有不少性感的照片和影片，展現姣好身材，指出「穿得這麼性感還傳給全世界看，學校要妳退學都很正常」、「好羨慕她的同學可以看照片」。但也有不少網友表示企業將內衣廣告交給一名女生這個行為才是最大問題，內衣品牌不應鼓勵中學生「賣身」。大家又認為學校的處理手法合理嗎？

日本一名女高中生因接了內衣廣告而被迫退學，引起網友熱議。圖／取自Twitter@takigare3

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文章授權轉載自《香港01》