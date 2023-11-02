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南韓首爾地鐵首推「無座位車廂」 網看法兩極：恐變幽靈車

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓首爾地鐵公司（Seoul Metro）宣布，將於明（2024）年1月推出「無座位車廂」，以容納更多乘客。圖／擷自《韓國先驅報》
南韓首爾地鐵公司（Seoul Metro）宣布，將於明（2024）年1月推出「無座位車廂」，以容納更多乘客。圖／擷自《韓國先驅報》

每到上班及下班時段，大眾運輸工具總是被擠得水洩不通。據外媒《韓國先驅報》指出，南韓首爾地鐵公司（Seoul Metro）於昨（1）日宣布將在明（2024）年1月推出「無座位車廂」，以增加列車的容納空間。

報導稱，南韓首爾地鐵公司決定於明年1月，新增兩節「無座位車廂」在4號線與7號線的上下午尖峰時段，以容納更多乘客。地鐵公司表示，截至2023年第3季載客數據，4號線與7號線的最高載客率分別為193.4%與164.2%。

今年10月起，地鐵公司為了緩解4號和7號線車廂擁擠程度，分別在4號線加開4輛列車；在7號線的上下午通勤時段各增開1輛。此外，地鐵公司強調，「無座位車廂」可讓每輛車多出12.6平方公尺的上車空間，預計會大幅改善車廂擁擠程度。

新聞一出，網友們對此措施的看法不一，「我認為這將會變成一輛幽靈車，因為除了高峰時段沒有人乘坐它」、「如果座位消失了，我感覺就像坐貨車而不是地鐵」、「我覺得如果大家都站著的話，下車會很困難」、「如果在沒有座位的地鐵上摔倒，那會很危險，因為沒有人能接住」、「我覺得對於小朋友而言，蠻危險的」。

但也有民眾肯定「無座位車廂」的施行，「我認為可以多多利用空間」、「我認為先嘗試一兩個車廂是個好主意，而且這對那些在公共場所，使用自行車的人來說是一個非常好的政策」、「我覺得這項措施蠻有用的」。

首爾地鐵4號線起站為堂嶺站，終點站為南泰嶺站，途經惠化、東大門、明洞、首爾站等多個知名購物商圈。首爾地鐵7號線起站則為長岩站，終點站為石南站，途經兒童大公園、建國大學、清潭等不少旅遊景點外，其中上鳳站還可轉乘至加平、南怡島與春川。

首爾 車廂 捷運

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