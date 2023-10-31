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日媒揭貧困實態！七旬老人活活餓死「冰箱只剩芋頭還斷水」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本媒體近日揭露底層貧困民眾的生活現況。示意圖。圖片來源／ingimage
日本媒體近日揭露底層貧困民眾的生活現況。示意圖。圖片來源／ingimage

日本是世界經濟能力排行前段班的國家，即使如此，社會上仍存在許多貧窮問題，甚至曾有民眾餓死的事件出現。近來日本媒體「THE GOLD ONLINE」近來就分析報導，揭露日本貧困階層生活的無奈。

報導指出，以東京23區受政府補助的單身者狀況來講，扣掉房子租金後，平時的貧困補助大概會落在7萬日圓（約相當於新台幣1萬4千元）。如果再扣掉其他的生活費用，一個月的餐費就只剩下大約一半不到，換算起來，每天就只有1100日圓（約相當於新台幣227元）左右能拿來吃東西。

然而，就算是比較便宜的超市便當，大概也需要400到500日幣（約相當於新台幣82至103元）左右，等於每天只能吃兩餐以下。而如果是有養育孩子的家庭，情況自然更是雪上加霜。像是曾有一個養育一位小學和中學生的家庭，母子三口一星期只有7000日圓（約相當於新台幣1451元）的餐費，三人一週的三餐預算，換算下來一餐僅有111日圓（約相當於新台幣23元）。

相關NPO團體指出，這種貧窮的家庭，有時會去超市、餐廳等地方打工，多少能夠拿點食物來充飢。不過因為幾乎找不到正職工作，所以也難以脫離貧窮。2019年更曾有媒體報導，有一對分別是70和60歲的兄弟，在「低營養低體溫」的狀態下餓死，死時哥哥體重只剩30公斤、弟弟則是20公斤。兩人冰箱裡只剩下一點芋頭，房子則因為繳不出水費而停水了。可見得貧困底層的生命危機，已成為日本社會的問題之一。

日本 貧富差距 脫貧

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