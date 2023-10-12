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氣候暖化傷啤酒口感？ 研究：愈來愈難喝

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國與捷克的研究發現，氣候變遷讓啤酒花產量下降，且口感恐因內部成分分泌減少而有改變。（Wikimedia Commons）
英國與捷克的研究發現，氣候變遷讓啤酒花產量下降，且口感恐因內部成分分泌減少而有改變。（Wikimedia Commons）

全球暖化影響啤酒花生長，讓產出的啤酒愈來愈難喝！捷克英國的聯合研究團隊近日發現，暖化讓啤酒的關鍵成分啤酒花的產量愈來愈少，且果實內的α酸愈來愈少，而α酸正是影響啤酒口感的主要化合物，因此未來啤酒恐愈來愈貴且難喝，學者呼籲農業科技應及早因應。

啤酒花產量減20%

根據《英國廣播公司》報導，捷克科學院與英國劍橋大學近日有研究將1971到1994年的啤酒花產量與1995到2018年進行比較，發現雨量逐年減少的地區，啤酒花產量也逐漸減少，平均減少比例可達20%，而啤酒自2020年疫情爆發後，因氣候變遷、能源價格高漲與通膨等因素已漲價13%。

另外，他們還發現在啤酒花裡，影響啤酒口感的主要成分α酸愈來愈少，預計2050年會減少31%含量。啤酒在歐洲是主流飲料，光是英國每年就賣出85億品脫（1品脫相當於473毫升，約1杯的量）的啤酒，更不用說在德國、東歐等地區。

引入灌溉系統

且近年來，由於對啤酒精釀與口感的要求，啤酒花在啤酒內的重要性大幅提升，因此研究團隊呼籲啤酒廠商需儘速引入較先進的灌溉系統，或是將啤酒花田遷移到降雨較多的地方，且若要彌補未來恐產生的啤酒花短缺，需要增加現有啤酒花田面積20%的量，才能使啤酒花的短缺趨緩。

華盛頓郵報》也提到，氣候變遷不只讓啤酒花種植更加困難，包括咖啡、茶與葡萄等需要充足水源與良好排水的作物都受到影響，且隨著啤酒花內的α酸愈來愈少，未來要釀製相同口味的酒也會愈來愈不容易，但《華郵》報導認為，口味改變並非壞事，如何適應此趨勢才是關鍵。

相關研究發表在《自然通訊期刊》。

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英國 暖化 捷克

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