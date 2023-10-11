不只台灣！各國政府面對低生育率為何砸錢也沒用？

為了挽救生育率低落，近期行政院宣布，明年再度調高托育補助！侯友宜、柯文哲、賴清德3名總統參選人，日前則各自針對少子化問題，提出生育補貼等相關對策。光靠政府「砸錢」，真能有效拉抬生育率？還是企業給福利更佳？此文詳解各國作法比一比。

近期行政院宣布，明年將再度調高托育補助；而侯友宜、柯文哲、賴清德3名總統參選人，日前也各自針對少子化問題，提出生育補貼等相關對策。值得注意的是，光靠政府「砸錢」，未必能有效拉抬生育率。相較之下，企業能否提供員工育兒所需的福利，或許才是改善少子化的關鍵。

國發會資料顯示，台灣的出生人口，一路從2002年的24.8萬人，降至去年的13.9萬人。若將前述資料換算為生育率，2022年，台灣總生育率僅0.87（人），代表每個育齡婦女平均生育不到1名子女，遠低於能夠維持人口結構穩定的2.1。

觀察其他亞鄰國家表現可得知，即使日本、新加坡生育率，都高於台灣，但也只有1.26和1.04。為拯救低迷不振的生育率，各國政府無不豪砸經費，推出各式生育補助，以南韓為例，過去16年來，總計已投入約2000億美元（近新台幣6.5兆元），但去年的生育率，卻比台灣還低，僅0.78。

為何生育率低？工作、家庭難兼顧是主因

從南韓經驗可得知，政府「砸錢」，並非少子化問題的正確解方。聯合國人口基金會東歐暨中亞區主任阿米達吉（Alanna Armitage）認為，透過俗稱「人口工程」的政策，鼓勵婦女生育，根本行不通，因為女性不願生育的主因在於，無法把工作和家庭生活妥善結合。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院分析，生育可能會影響女性的職涯發展，因此許多人會等到在工作上，能夠感到安全、穩定時，才會考慮生育。

基於以上觀點，比起政府「砸錢」，企業能否營造出可帶給員工安全感、適合生育的職場，或許才是改善少子化問題的關鍵。

事實上，企業若能提供良好的生育福利，有機會促成勞資雙贏。由生育福利解決方案業者Carrot Fertility與美國「國家不孕症協會」（RESOLVE），共同執行的育齡婦女調查指出，為了獲得生育福利，有88％的受訪者，願意考慮換工作；另，77％的育齡婦女，會因僱主提供生育福利，願意在這家公司待得更久。

缺工未解，生育福利成美國大企業徵才標配

在缺工困境未明顯緩解的情況下，提供良好的生育福利，幾乎成為美國大企業的「徵才標配」。

例如，女性員工約占5成的美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart），去年宣布擴大生育福利一事，就被認為，是大企業已意識到，生育福利需求日益增加的趨勢。

沃爾瑪於去年9月宣布，與生育服務新創業者Kindbody合作，為有加入「沃爾瑪自我保險醫療計劃」的員工及其家屬，提供生育護理福利。符合資格的員工，可在Kindbody於美國設置的30多個據點，接受生育評估、基因檢測、體外受精 （IVF），以及子宮內人工授精（IUI）等服務。

此外，沃爾瑪也透過Kindbody，協助員工代孕或收養子女，並給予最高2萬美元的補助。自今年6月起，沃爾瑪把生母的帶薪產假，從去年的16週，延長為至多22週；新手爸媽（包括養父母）的帶薪育嬰假，也從原本的6週，增加到12週。

即使是女性員工占比較少（約35％）的蘋果（Apple），早在2015年初，便開始給予女性員工凍卵補助，金額至多達2萬美元。當初蘋果提供這項生育福利，被視為「典型的矽谷新創公司舉措」，但時至今日，類似的企業福利，已變得愈來愈普及。

根據勞動市場顧問公司Mercer調查，2015年，只有5％的大型企業（指員工500人以上的公司），提供凍卵補助福利，但2021年，已增加至15％。

大方給生育福利恐影響營運？沃爾瑪、蘋果的答案是否定的

那麼，公司大方給予生育福利，增加成本支出，是否會對營運表現，帶來負面影響？從沃爾瑪和蘋果的經驗來看，答案似乎是否定的。

沃爾瑪2024會計年度第2季（截至2023年7月底）營收年增近6％，來到1616億美元，每股純益（EPS）為1.84美元，皆優於市場預期，並調升全年財測。今年截至10月2日收盤，沃爾瑪股價累計上漲近14％。

至於蘋果，則是在今年6月底，達成市值突破3兆美元的里程碑，且今年以來，股價累計上漲超過3成。

整體來看，要解決生育率低落問題，政府「砸錢」的成效，恐十分有限，若企業能夠一同參與，提供良好的生育福利，長期來看，不僅有助留才、攬才，對於搶救少子化危機，也能帶來正面助益。

（本文出自2023.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）