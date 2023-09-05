為什麼「早上10點半」去麥當勞用餐最糟糕？ 前廚師揭意想不到內幕

跨國連鎖速食店麥當勞不僅餐點多樣美味，出餐也相當方便快速，是不少外食族的首選。近日一名美國麥當勞前廚師在tiktok建議觀眾，盡量別選在早上10點半前後去麥當勞用餐，因為店內在這段時間忙成一團亂，消費者可能不會獲得很好的用餐體驗，影片曝光後，掀起不少網友熱烈討論。

曾在美國麥當勞任職廚師的邁克（Mike Haracz）經常在抖音爆料麥當勞的內幕，吸引許多粉絲追蹤。近日他拍影片建議觀眾，盡量不要在早上10點半前後時間赴麥當勞用餐，因為早上10點半是麥當勞將餐點品項從早餐轉換成午餐的時刻，廚房內的配料、烹飪設備都要重新調整，「這意味著油炸鍋不再炸薯餅，而是炸薯條，烤架設定的時間和溫度也不同」。

邁克也指出，廚師在這時間，要趕快準備好保溫櫃，將所有早餐用到的配料食品都移走，以便工作區域可以騰出空間，讓午餐時段的用料都遞補上，迎接中午來客的高峰期。但繁忙混亂還沒結束，邁克指出，10點半剛好也是員工輪班時刻，廚房內有時會有更多的員工進來或離開，邁克表示，這樣引起很多問題，「所有變化部分都在店內變得更加繁忙的時間一起發生，同時也改變了整個菜單」。

美國麥當勞在早上10點半會將早餐菜單轉換成午餐菜單，同時廚房內的配料和設備也會一起調整。圖／Canva

邁克認為這問題根源是麥當勞2020年取消了提供全天候早餐，表示很多顧客都希望麥當勞恢復，但麥當勞當時透過官方Twitter（現為X平台）解釋，「為了簡化我們廚房的操作，我們認為這為顧客提供了更好的服務速度和訂單準確性」。

邁克影片上傳後，也引發不少網友討論，許多人留言，「說得好，說得再好不過了」、「為什麼取消全天早餐？那是最好的」、「有一次麥當勞轉換午餐時，搞亂了我的早餐訂單，我還因此得到了大量的早餐餐點來做為補償」。

也有曾經是麥當勞員工的網友也來留言，「作為一名麥當勞前員工，我非常同意這一點，每天轉換早午餐餐點的時刻都很艱難」、「是的，當我擔任廚房經理時，改變菜單是最糟糕的。必須安排一切時間以確保食品安全，同時還要準備早餐」。