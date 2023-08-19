物價漲太兇！以為退休金夠花 老夫婦80歲存款見底「過世債留子孫」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本老年人當初以為2000萬日幣夠養老，卻在退休後遇上問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本老年人當初以為2000萬日幣夠養老，卻在退休後遇上問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

面對世界經濟日益高漲的物價，對許多人而言，也打壞了本來的生涯規劃。特別是對已經退休，缺乏收入來源的銀髮族來說，原先準備好的養老基金，可能會因為物價高漲，變得不太夠用到終老。像是在日本，就有這樣的案例。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一化名高橋太郎的銀髮族，在過去仍在工作的時候，聽說了「只要存到兩千萬日幣（現在約相當於新台幣421萬元），就能夠在退休後維持安泰」的說法。於是高橋夫婦信以為真，於是也沒有冒著風險投資，而是以此為目標工作賺錢。

然而，實際到了60多歲老年退休之後，他們發現日常生活費用正慢慢漲價，存款減少得比預期還要快速。加上兒女們結婚、生小孩，都得支付一定的禮金，使得才短短退休五年，退休金就已經花掉接近三分之一。

另外，高橋太郎的母親意外相當長壽，年過九十仍然在世，只是因為身體狀況變多的關係，讓家中又多一筆醫療開銷。當高橋太郎72歲時，存款已經只剩下一半不到。這時家中又因為漏水，多了一筆龐大的修繕費用。使得兩人只好開始節衣縮食，盡可能地減少支出。

儘管如此，等到年過80後，存款已經徹底用光了。而這時兩老夫妻有需要的醫療費、長照費，而且考量過世之後，喪禮也必須花錢。最終到了九十幾歲過世時，欠債高達1500萬日幣（約相當於新台幣315萬），使得未來的兒女，都必須負擔這筆費用。

日本 銀髮族 退休金

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