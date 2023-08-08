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颱風襲南韓 世界童軍大露營今拔營
南韓舉辦的世界童軍大露營因面臨童軍中暑、確診新冠肺炎等狀況，備受各國關注，由於卡努颱風將侵襲南韓，今將拔營提前結束活動，但我國部分縣市代表團自行安排，桃園市政府即安排入住首爾近郊飯店，但高雄等縣市仍依原定行程安排首爾旅遊，不會提前返台。
台灣有一六一三名童軍參與本月一日起，在南韓全羅北道新萬金營地舉辦的世界童軍大露營，因極端高溫導致童軍中暑、蚊蟲叮咬送醫，營區甚至爆出疑似新冠確診案例，我國童軍總會公告，考量卡努颱風可能在八月九日至十一日影響南韓地區，為確保露營人員安全，大會決定新萬金營地的活動提前結束。
童軍總會指出，大會將安排近四萬名來自各國的參加者到室內空間，提供完善的食宿和醫療照顧及安排交通，十一日舉行世界大露營閉幕式，參加人員的送機交通安排在十二日啟動。
高雄市童軍會代表團長王東進越洋接受本報採訪時說，學生聽到要提前撤營，覺得有些遺憾，高雄團原計畫十二日大露營結束後，前往首爾旅遊，十五日回台，因提前拔營，即考慮提前到首爾旅遊；但童軍總會希望先撤至韓方安排的地方後，各分團再決定行程，至於今天至十二日衍生的住宿、餐飲費用，屬額外支出，應由誰來負擔，會先待總會說明再處理。
桃園市教育局指出，桃園童軍團今天下午五點前拔營，已安排入住首爾近郊飯店，多數師生預計十二日返台；新竹市政府指出，已委請外交部駐韓代表處，協助總會協調租用全羅北道與首爾間的大學或高中職，做為代表團後撤臨時營地，今上午撤離新萬金營地並進駐臨時營地。
彰化縣童軍會總幹事謝格倫說，天災本來就是童軍考驗項目，多數童軍能忍受和克服。據了解，台灣童軍和家長正準備拔營滅跡工作，將另安排韓國旅遊，今大露營結束後各自旅行，暫無趕回台灣的計畫。
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