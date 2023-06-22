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有錢的是我哥！馬斯克胞妹揭「首富家人的煩惱」：害我被收5倍租金

香港01／ 撰文／張顥庭
全球首富馬斯克胞妹、電影導演兼製片人托斯卡接受英媒訪問時抱怨，她租用拍攝場地時，只因自己的著名姓氏，遭對方坐地起價，開出5倍租金。圖／截自Tosca Musk推特
全球首富馬斯克胞妹、電影導演兼製片人托斯卡接受英媒訪問時抱怨，她租用拍攝場地時，只因自己的著名姓氏，遭對方坐地起價，開出5倍租金。圖／截自Tosca Musk推特

全球首富馬斯克（Elon Musk）胞妹、電影導演兼製片人托斯卡（Tosca Musk）接受英媒訪問時抱怨，她租用拍攝場地時，只因自己的著名姓氏，遭對方坐地起價，開出5倍租金。

英國《每日郵報》（Daily Mail）6月18日刊登托斯卡專訪。她說租用的拍攝場地本來每天只需5,000美元（約新台幣15萬元）租金，但對方聽到她的名字後，認為她也非常富有，便決定加價至2.5萬美元（約新台幣77萬元）。

托斯卡表示，人們假定她的長兄馬斯克會「為一切付款」，但這與事實相去甚遠，她們一家並非生來富有，托斯卡的母親梅耶（Maye Musk）在回憶錄寫道，自己作為一名單親媽媽，不時陷入財困，仍成功養大3個孩子。

她形容，談論馬斯克有否以任何方式幫助過她是一把「雙刃劍」，如果她說沒有，人們便會說哥哥根本不支持她，如果她說有，人們便會認為他支付所有費用。

雖然大眾對她和她的家人有一些誤解，但她說自己得到家人的照顧、愛護，擁有這個姓氏「主要是一種祝福」，永遠都不會改名。

托斯卡現年48歲，是電影製作公司兼串流平台Passionflix的創辦人和行政總裁。她已從事電影製作20多年，產量超過55部。

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文章授權轉載自《香港01》

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