少年「戴抗噪耳機」沿鐵軌行走 聽不見火車鳴笛遭撞死
戴耳機時務必留意周遭環境！美國紐約近日發生一起交通事故，一名17歲高中生戴著抗噪耳機沿著鐵軌行走，火車靠近時相關人員多次對他鳴笛，他仍未注意到聲響，最終火車無法緊急煞車，導致他當場被火車撞上死亡。
根據外媒報導，一名17歲少年麥克洛(Jakob McCloe) 就讀布魯姆郡(Broome County) 當地高中Chenango Valley High School，他於5/30上午戴著抗噪耳機沿著芬頓鎮(Fenton)的諾福克南方鐵路(Norfolk Southern Railroad)行走。
布魯姆郡治安官指出，當時相關人員多次鳴笛，希望吸引麥克洛注意，並讓他離開鐵軌，然而他卻因為帶著抗噪耳機，沒有注意到鳴笛聲響，最終火車來不及煞車，直接撞上麥克洛，導致他不幸當場死亡。
治安官阿克夏(Fred Akshar)表示，經查確認此事為不幸的意外事件，學校已發信給全校師生，為不幸離難的學生家屬表達哀悼。相關人員當天也組織一場聯合GoFundMe活動，希望籌集資金支付麥克洛的葬禮費用，目前已經從5,000美元的目標中募得6,657美元。
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