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夜晚已如白晝 光汙染導致無法觀星

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

人工照明遍布全球，銀河美景恐成絕響！隨著人工照明系統增加，光汙染問題日漸嚴重，導致觀星變得更加困難、人類身體激素產生機制失衡。學者強調，由於民眾未能將光汙染視為威脅，更缺乏改善措施，其實只要有限制亮度、改為紅光等規定，就能有效緩解光汙染的狀況。

打亂人體晝夜節奏

衛報》報導，2016年的研究報告就指出，因為人工照明數量不斷增加，全球已經有超過3分之1的人口無法完整看見銀河，而隨著光汙染惡化速度加劇，民眾恐怕在20年後就無法辨識大多數星座，對觀星、天文活動造成重大的破壞。

國家地理》報導，人造光除了影響夜空之外，也會打亂民眾的晝夜節奏，尤其對睡眠相關的褪黑激素產生影響，導致睡眠不足、疲勞或焦慮等狀況，也有研究指出，光汙染害會影響動物的遷徙、習性與棲息地，並造成生態失衡。

天文專家里斯表示，漆黑的夜空才是自然本該有的狀態，但人為破壞，使得下一代恐怕喪失觀星的權益。他更建立名為「黑暗天空」的組織，並倡議對人工照明的密度與方向進行嚴格規範。

應有亮度限制

德國地球科學中心學者凱巴則說，夜空正以每年10%的速度在變亮，目前新生兒還能看到250個星星閃耀於夜空中，但到他們18歲後，大概只看得到100顆恆星。

他強調，未來星空流轉的景象恐怕只會出現在歷史文獻或者文學作品當中，但其實只要現行照明進行少量的改善措施，就能大幅減緩光汙染的狀況，如確保戶外燈向下照明、制定亮度限制，並以紅色與橙色等暖色燈為主。

但真正的問題是，「民眾未能將光汙染視為威脅。」倫敦大學學院眼科教授佛斯貝里說，目前大多數LED燈都是使用藍光，在缺乏紅光與紅外線的狀況下，也影響到民眾褪黑激素的產生機制，而該物質與血糖分解息息相關，恐與肥胖也脫不了關係。

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