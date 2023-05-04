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最棒的母親節禮物！小一男童存零用錢 「用硬幣買金戒指」給媽驚喜

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泰國一名男童存下零用錢，買了一枚金戒指給媽媽。圖／截自抖音
泰國一名男童存下零用錢，買了一枚金戒指給媽媽。圖／截自抖音

泰國一名就讀小學的男童把父親給的零用錢存起來，並在存夠錢後帶著母親到當地一家金店選購金戒，讓母親當場感動落淚，許多網友也說真的很羨慕這名母親有一位孝順的孩子。

Tiktok用戶zumo4422發布一個短片，從影片可見，一位就讀小學一年級的男童，把平時買零食的錢都存了下來，一天一點、日積月累就變成一筆不小的數目。他把錢放在自己的小保險櫃中，想給媽媽買一件特別的禮物，讓媽媽開心。

男童從網路上找到一家金飾店能收硬幣，就約媽媽到金飾店，讓媽媽把自己的存錢筒抱上櫃台，金飾店員工看到裡面裝滿了硬幣，有泰銖1、2、5和10的。

金飾店店員一直在誇讚小男童，讓他有一些害羞，在選了一款金戒指後，男童告訴金飾店老闆存了那麼久的錢，就是為了買這個給媽媽。

媽媽滿臉笑容，眼睛還留有淚光。她告訴工作人員，孩子攢錢很厲害，把平時長輩給的錢及每天去學校買零食的錢都存了下來，讓她看了很開心。

很多網友羨慕不已，表示這個時代有這樣的一個孩子，就好像擁有了一筆巨大的財富。

網友們也稱讚小男童，小小年紀就如此懂事孝順，真的是太棒了，真的為他的父母感到驕傲。有網友說真的是一邊看短片，一邊忍不住跟著孩子的媽媽一起嘴角上揚、開心的笑起來，實在太感動了。

@zumo4422

น้อง ป.1 เก็บเงินใส่ตู้เซฟน้อยมาซื้อทองให้คุณแม่บอกว่าเห็นใน Tiktok ร้านนี้รับเหรียญเลยชวนคุณแม่มา เก่งมากเลยค้าบ👏🏻❤️ #ห้างทองพุทธศิลป์ช่างทองเสริมไทยคอมเพล็กซ์ #นักเรียนซื้อทองให้แม่ #ทองแท้เยาวราช#fyp#อย่าปิดกั้นการมองเห็น

♬ เสียงต้นฉบับ - แตงโม คนรักควาย🐃 - แตงโม คนรักควาย🐃

文章授權轉載自「8視界新聞網」

泰國 金戒指

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