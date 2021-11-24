哪來的光？情侶開車見天空出現神秘亮光 網：每年此時很常見

「你的人生是被數學成就？還是被數學直接摧毀在起跑點？在變成大人後，你認為曾經的『數學課』對現在的你...有用嗎？」美國加州數學新課綱的審訂，從今年5月以來就爭議不斷。近期議論的焦點，是新課綱為了要弭平數學學習的成績落差，「不鼓勵」學生超前學習，將較難的課程往更高年級推遲學習，以及把統計學、數據學等實用科目，來取代被認為相對艱澀的微積分。希望整體難易度下降、平衡學生的資質落差的同時，新課綱也期望導入「社會正義」的思辨方法，在各年級的教學現場，讓學生可以不只是純粹的算術教學，而是透過數學題目的設計來認識、解決和現實生活有關的議題。

2021-11-24 09:33