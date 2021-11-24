哪來的光？情侶開車見天空出現神秘亮光 網：每年此時很常見
英國29歲女性湯普森（Kelly Thompson）及其35歲男友馬歇爾（Stuart Marshall）18日晚上6點多開車行駛在公路時，看見天空出現神秘亮光。
湯普森起先以為是從地面投射到天空中的光，但始終找不到燈光來源。回家後她上網搜尋、發問，仍找不到解答。
外媒指出，當湯普森與馬歇爾開車上路時，一顆SpaceX Starlink衛星正從北威爾斯上空駛向特倫特河畔斯多克（Stoke-on-Trent），或許就是光源。
但一名網友認為光源不是來自衛星，而是當地舞會的雷射燈，每年這時都會從雲層反射燈光。另一位網友也認為是某個地面射出的雷射光，主要出現在冬季，因為此時雲更容易形成冰晶，光照在上面會很明顯。
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