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Fed官員利率見解不同調

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

多位美國聯準會Fed）官員10日在不同場合各抒己見。理事鮑曼預期今年不會降息，理由是今年前幾個月通膨仍然揮之不去；亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克則表示，今年內仍有降息可能。

同日Fed發布半年報，示警一些美國商用不動產貸款的拖欠率已經大幅上升至新冠疫情前的水準，銀行可能必須對進一步損失預做準備；Fed官員現在的因應重點放在「妥善改善監管的速度、力道與靈敏度」。

Fed理事鮑曼在德州對銀行家演說後接受彭博訪問，提到聯準會今年不宜降息，她說，由於通膨黏著，在邁向2%通膨目標前，聯準會行動應該「小心謹慎」。

今年在利率會議沒有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比對通膨沒有這麼悲觀，他表示目前會讓通膨停在3%的證據並不多。

與古斯比在CNBC訪談一起露面的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里說，他對聯準會的利率走向「保持觀望」，利率可以維持現狀續壓通膨，不急著調整，但現在要轉而得出升息結論，門檻很高。

Fed 聯準會 通膨

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