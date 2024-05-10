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不忘專業？「加密幣之王」FTX創辦人獄中生活曝 還用1商品當交易貨幣

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
媒體報導，「加密幣之王」FTX創辦人班克曼-佛瑞德（見圖）在獄中用稻米當貨幣。美聯社
媒體報導，「加密幣之王」FTX創辦人班克曼-佛瑞德（見圖）在獄中用稻米當貨幣。美聯社

昔有「加密幣之王」稱號的FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF），即使身陷囹圄也沒閒著，他在布魯克林大都會拘留中心（MDC）交易一種新貨幣，但不是虛擬貨幣，而是日常生活主食稻米

BusinessInsider報導，這位惡名昭彰的Alameda Research共同創辦人，在去年11月獲判電匯欺詐、洗錢和共謀等罪名，今年3月被判處25年徒刑。日前他在MDC接受Puck News現場採訪，除了提及獄中生活外，還否認犯行，並打算要提起上訴。

報導說，SBF現在靠從獄中福利社購買的豆子及袋裝稻米為生 ，而且他的稻米「已變成MDC的貨幣之一」。

SBF的體重估計少了25磅，看起來也更健康，據他自己表示，部分原因可能是吃了難以入口的純素食品，他的獄友說，這東西聞起來像「屎」。

他說，在獄中的日子就是和其他35名男性獄友待一間大牢房裡，裡面有四台電視播放著不同頻道，但他不太看電視，而是用平板電腦玩遊戲或看電影。

SBF對記者說，他沒有受到虐待，也不「擔心自己的安全」，只有一次是在晚上遭其他獄友糾纏，因為他們打算用這些米袋來交易。

SBF因從FTX客戶竊取80億美元而被判有罪，美國檢察官威廉斯說，SBF「犯下了美國歷史上最大的金融詐欺案之一，他將FTX客戶的資金與Alameda Research的資金混在一起而被判有罪，檢察官說這些資金流進了SBF等主管的口袋裡。

FTX 洗錢 稻米 虛擬貨幣 詐欺

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