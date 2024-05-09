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曾協助研發數代iPhone！艾夫團隊最後1名設計大將離職 蘋果美學恐成絕響

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在蘋果前設計長艾夫（右）離職後，其人馬相繼離職，近期傳出最後一員柯爾也將求去。美聯社
在蘋果前設計長艾夫（右）離職後，其人馬相繼離職，近期傳出最後一員柯爾也將求去。美聯社

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司設計師柯爾（Duncan Kerr）已知會公司，將在近期離職，這意味著前設計長艾夫在蘋果僅存的同事又將少了一位，顯示艾夫的人馬已幾乎全數出走。外界不免感嘆，賈伯斯與艾夫共同成就出的「蘋果美學」至此可謂後繼無人，恐成絕響。

柯爾在1999年加入蘋果，協助研發數代的iPhone、iPad和Mac，而蘋果發言人拒絕回應彭博的置評請求。

隨著柯爾求去，艾夫在蘋果約24人的緊密團隊幾乎全面解散。在艾夫2019年離職後的這幾年，阿卡納（Jody Akana）、陳喬（Joe Tan，音譯）、阿什克羅夫特（Anthony Ashcroft）、威廉絲（Andrea Williams）、巴塔約（Jeremy Bataillou）、黃尤金（Eugene Whang，音譯）等設計大將均陸續離職。在過去一年，出走潮持續發酵，重要設計師如安德烈（Bart Andre）、伯恩斯（Colin Burns）、青木翔太（Shota Aoyagi，音譯）、羅素-克拉克（Peter Russell-Clarke）也相繼辭任。

在艾夫辭職後、接任蘋果工業設計主管一職的韓奇（Evans Hankey），也在去年離開蘋果。蘋果介面設計長戴伊（Alan Dye）仍在位，但近幾個月團隊也流失數名人手。曾經歷過艾夫時代的工業設計師，僅剩霍華斯（Richard Howarth）、安德森（Molly Anderson）、薛佛（Ben Shaffer）三人。

這些設計團隊在離開蘋果後，多轉投艾夫新成立的設計公司LoveFrom。該公司正與Airbnb、法拉利、Moncler等品牌合作。

過去一年半來，蘋果的設計團隊直接向營運長威廉斯回報，這引發部分藝術家和雕刻家的不滿，他們習慣與設計界的管理人緊密合作。

法拉利 藝術家 設計師 離職

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