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中國4月對荷蘭進口大增32% 主要應該是買這一家公司的產品

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
大陸4月對荷蘭進口年增32%至14億美元，估計大多仍來自對半導體製造設備大廠ASML的進口。 路透
大陸4月對荷蘭進口年增32%至14億美元，估計大多仍來自對半導體製造設備大廠ASML的進口。 路透

中國大陸上個月從荷蘭進口超過10億美元貨品，儘管荷蘭最近對半導體製造設備的銷售實施了管制，進口金額仍依舊增加。

彭博資訊報導，據北京政府9日公布數據，4月向荷蘭進口的產品總金額年增32%至14億美元。雖然細項要到本月稍晚才會公布，但其中很大一部分可能來自荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）的產品。

據彭博對官方數據所做分析，近來有些月份這些進口金額中有超過50%是來自這些向ASML採購的光刻機。

美國正嘗試限制大陸取得尖端晶片製造設備，甚至向荷蘭等盟國施壓要求一起效法。在此同時，大陸正加緊採購用於生產更成熟製程半導體的設備。

ASML上個月表示，儘管今年1月開始對大陸出口面臨到新的限制，大陸仍占公司今年第1季營收將近一半。

ASML 半導體 荷蘭

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