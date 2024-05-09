英國砸2.5億美元 蓋核燃料廠

英國政府8日宣布，將投資將近2億英鎊（約2.5億美元）興建歐洲首座高純度低濃縮鈾（HALEU）核燃料廠；HALEU是供應新一代核能電廠所需的燃料。

為配合達成氣候目標並確保能源不虞匱乏，英國希望在2050年之前，把核能發電量提高到24百萬瓩（GW），相當於屆時預期用電需求的25%，目前的比率約14%。英國計劃興建的先進核子反應爐需要HALEU燃料。

英國能源安全與淨零碳排部部長鮑伊接受媒體訪問時說：「隨著更多先進模組化反應爐上線，HALEU將是必需的燃料，所以備妥更多那種技術，英國就能夠自給自足。」

鈾濃縮公司Urenco將在英格蘭西北部建這座HALEU核燃料廠，可獲英國政府1.96億英鎊補助，並創造大約400個工作機會。能源安全部說，這座工廠預定在2031年之前準備就緒，生產的HALEU燃料將供國內使用或外銷。

鮑伊說：「顯然有機會把這種燃料外銷到友邦，他們也希望戒除對俄羅斯核燃料的過度依賴。」

全球各地發展先進核子反應爐的公司正倚賴HALEU作為燃料，但目前銷售商用HALEU的主要公司是TENEX，是俄羅斯國營能源公司Rosatom的子公司。俄烏戰爭爆發後，西方已設法減少從俄羅斯進口能源。此外，美國的Centrus能源公司已開始少量生產這種燃料，預料日後會擴大生產。HALEU燃料棒的鈾濃度最高可達20%，相形之下，現有核電廠採用的燃料棒濃度僅約5%。

同日，英國政府也宣布，已完成簽署總額上看6億英鎊的合約，將打造世界第一個可商轉核融合電廠原型，盼能在2040年前加入供電網絡。