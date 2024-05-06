全球汽油需求成長估腰斬、煉油廠利潤率承壓 因中美EV銷售升

路透報導，分析師說，由於中國大陸和美國轉向電動車，以及消費在去年疫後反彈後恢復正常，2024年全球汽油需求的成長可能減半，煉油廠下半年利潤率將受擠壓。

根據諮詢業者Wood Mackenzie，中國大陸接近運輸燃料的需求峰值，而美國已經過頂，今年汽油需求的增幅可能是2020年來最低，僅增加34萬bpd（桶/日）到2,650萬bpd，遠低於去年增加70萬bpd。

Wood Mackenzie分析師Sushant Gupta說，電動車普及率提高，中國大陸今年汽油需求將只增加1萬bpd。

RystadEnergy分析師Mukesh Sahdev也預計，全球汽油需求今年增加30萬bpd到2,600萬bpd。

國際能源總署（IEA）預計，大陸今年電動車銷量可望占全球銷量的一半以上。中國石油集團旗下研究機構預測，這個全球最大原油進口國今年的汽油消費會增加1.3%或約200萬噸，到1.651噸公噸（或380萬bpd）。中國石油化工集團研究部門則預計今年汽油需求增加1.7%或約300萬噸，到1.82億噸。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國汽油消費在2018年觸及創紀錄的3.92億加侖/日後，2023年下滑到3.76億加侖左右，今年需求預計持平。Wood Mackenzie和RystadEnergy都表示，預期夏季駕車出遊的高峰期過後，美國煉油廠利潤率將承受壓力。

相較下，汽車銷售欣欣向榮，加上經濟高成長和電動車普及率低，正推動印度和印尼的汽油需求增加。