巴菲特旗下跑步鞋品牌Brooks將進軍大陸和歐洲市場

跑步鞋品牌商 Brooks 新任執行長謝里登（Dan Sheridan）表示，他們計劃今秋季在上海開設中國大陸第一家門市，對這家隸屬波克夏（Berkshire Hathaway）旗下、主要營收來自美國的公司而言，中國大陸和歐洲將是未來業績成長的領域。

上個月26日才就任執行長的謝里登周末在波克夏年度股東周末年度股東會中受訪時說：「中國是跑步運動前十名的市場，對Brooks來說，這是一項長達30到50年的策略。我們會長期投入下去。」

Brooks 總公司在西雅圖，擁有110年的悠久歷史，營收85%來自美國，專注於市場的高端。目前在台灣已設有15家直營門市。

歐洲市場在俄烏戰爭和能源成本上漲導致消費者退縮，零售商苦於庫存過剩以及利潤降低，如今正開始復甦。

謝里登表示，到2031年，全球跑步人口可能翻升一倍。他認為Brooks處於有利形勢，可以抓住3億人以跑步或步行為主要健身活動的銷售契機。他說：「當你看到這個品牌的商機，以及支撐這些商機的趨勢時，自然而然會對我們的成長和前途感到興奮。」

謝里登1998年即加入 Brooks，整個職涯都待在這家於2006年藉由間接併購納歸波克夏旗下的事業。謝里登於2019年成為營運長，2022年晉升總裁。

據Circana/Retail Tracking Service統計，總公司設於西雅圖的Brooks在成人專業跑步鞋市場在美國占了21%，擁有Ghost和Adrenaline GTS在內的暢銷系列。

謝里登表示，通膨壓力和供應鏈問題都已減輕。Brooks的產品大多是在越南製造的，少數在印尼生產。志強國際（6768）在104人力銀行簡介為Brooks提供代工服務。

謝里登表示，供應鏈障礙打亂Brooks全年和半年度產品上市周期，為此「一年營收減少近1.5億美元，但如今所有產品系統和營運策略均已回復正軌」。

謝里登說，Brooks目前推出的創新產品是售價160美元（約新台幣5,200元）的Glycerin 21，採用注入氮氣的緩衝技術，不僅能減緩衝擊，還能將能量回饋給跑者。