台英鐵道外交！阿里山林鐵機關車成「觀光大使」 掛國旗威爾斯上路

阿里山林鐵DL-34機關車2023年2月抵達英國威爾斯擔任「觀光大使」。威爾斯鐵道團隊花費12個月調整系統、訓練操作，DL-34如今正式上路，未來3年會帶著海內外遊客徜徉威爾斯自然美景。

在4日的首航啟用典禮上，DL-34左右兩邊分別插有代表威爾斯的「紅龍」旗幟、以及來自台灣的青天白日滿地紅國旗，緩緩在鐵道上行進。

本身是鐵道迷，積極推動「鐵道外交」的前英國駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）是促成DL-34在英國風光亮相的幕後推手。典禮當天，他見證車站升起象徵台灣及威爾斯的旗幟，迎接各方嘉賓。

他告訴中央社，DL-34首航引發高度關注，不僅有在地政治人物參加典禮，有英國鐵道迷專程長途跋涉前來朝聖，更有遠自馬來西亞來的旅客特別購票體驗首航列車。

麥瑞禮指出，當中國持續加大力道試圖在國際間孤立台灣，阿里山林鐵與威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool& Llanfair Light Railway, W&LLR）之間簽定的交流協定及其他類似協議，可在提高台灣能見度、提升台灣形象方面扮演重要角色。

同為窄軌鐵路的阿里山林鐵2017年與英國威爾斯（Wales）地區的W&LLR締結「姊妹鐵路」，展開鐵道營運和維護實務，以及觀光、教育、文化等領域的交流合作。

締結姊妹鐵路關係約兩年後，雙方協商安排DL-34至威爾斯行駛，期間歷經克服法規障礙、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等難關。2022年11月底，DL-34終於自台灣啟程，遠渡近1萬公里，於2023年2月抵達威爾斯。

W&LLR表示，DL-34抵達威爾斯後，團隊與專業承包商合作，花費12個月調整DL-34的剎車系統和連結裝置、實際測試DL-34，並訓練駕駛，以利DL-34在W&LLR鐵道上安全運行。DL-34初步將出借3年。

麥瑞禮表示，出借機關車標誌台英雙方已進入更高層次的合作。從技術面來看，DL-34具523匹馬力；儘管阿里山林鐵和W&LLR的軌距皆僅有762公厘，能讓這麼強力的機關車運行，對W&LLR而言仍是獨特經驗。

W&LLR預告，在夏天旅遊旺季，將有更多W&LLR客運列車班次使用DL-34。有興趣的旅客和鐵道迷可上W&LLR官網查詢時刻表。在4日的首航活動，DL-34驅動的就是固定班次列車。

和阿里山林鐵一樣，W&LLR也是有豐富歷史的觀光鐵道，並擁有或租借來自不同國家、極具歷史價值的機關車，鐵道迷可按時刻表「鎖定」體驗。根據官網，W&LLR歷史可追溯至1903年。

農業部林業及自然保育署署長林華慶率阿里山林業鐵路及文化資產管理處代表團，出席典禮並乘車體驗首航。

林華慶說，在W&LLR的悉心呵護下，相信DL-34將可保持從容優雅，穿越威爾斯美不勝收的丘陵平原。

W&LLR董事長克魯茲（Stephen Clews）說，這次出借合作歷經4年的討論與努力，是台英雙方持續發展鐵路交流合作的良好契機。

W&LLR旗下還有2004年來到威爾斯的台糖台南善化糖廠175號「德馬」（Diema）機關車。W&LLR收購了這輛除役機關車並加以改造，以符合當地鐵道的技術規範和安全要求。

除了驅動觀光列車，馬力低於250的「德馬」平時也牽引工程車維護路線。DL-34初抵威爾斯時，同樣由「德馬」牽引至檢修區。

隨著DL-34加入機關車陣容，W&LLR表示，「德馬」將可暫時停止運送旅客、接受大整修。