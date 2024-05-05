電力需求增 帶旺核電股

AI狂潮帶動半導體股價飆升後，投資人意識到AI將引發大量電力需求，開始買進核能發電相關類股與核能發電原料鈾。

另一方面，美國大型零售電力和發電公司Vistra Corp.將被納入標普500指數，取代油氣製造商Pioneer Natural Resources.。

日經新聞報導，鈾價過去一年來大漲約70%，比費城半導體指數同期間漲勢更凌厲，反映市場預期AI的普及將造成用電量遽增，核電業者將因此受惠。

此外，彭博資訊報導，標普道瓊指數公司3日宣布將把Vistra納入標普500指數成分企業，該公司盤後股價應聲漲逾3%，今年累計大漲112%，反映投資人押注資料中心的電力需求將增進其獲利。

研究機構UxC指出，精煉鈾的現貨價格2月一度升至每磅106美元，為2007年「核電復興」浪潮後最高。鈾投資公司Yellow Cake執行長里本柏格說，「業界普遍認為，由於需求日增且供給緊俏，鈾價勢必持續上漲」。

如今費半指數因晶片需求大增而水漲船高，鈾價也隨之上揚，走勢不再回應油價起伏，顯示市場逐漸將該原料視為與AI相關的投資標的，而非單純的能源類股。

摩根士丹利估計，全球資料中心的電力需求將在2024至2027年間增加318兆瓦時，相當於39座大型核電廠的供電量。