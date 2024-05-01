特斯拉超級充電團隊被馬斯克一口氣裁掉500人 股價下跌近6%

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）傳繼續推進裁員計畫，砍掉超級充電站團隊約500人，幾乎是整個部門。特斯拉股價周二在正常交易時段下跌近6%至183.28美元，今年來累計下跌26%。盤後再挫低近3%至181美元 。

根據The Information報導，馬斯克連夜向特斯拉經理群發送電郵，宣布重要高管離職，其中包括電動車充電資深總監Rebecca Tinucci和車輛項目總監Daniel Ho。馬斯克還對特斯拉管理階層未依其指示、更迅速精簡人力表達詫異。

CNBC取得職務已被裁撤以及目前仍在特斯拉加州廠任職員工的說法，指該電動車大廠正進行整頓。其他被裁員工公開了特斯拉縮減超級充電站團隊規模的消息。

這次裁員將減緩特斯拉超級充電網在美擴張速度。此前，特斯拉與福特汽車、通用汽車、Rivian和其他同業達成合作協議，確保他們生產的電動車採用特斯拉充電規格，可使用特斯拉充電站。

特斯拉未就充電基礎設施計畫縮減一事警告投資人，也沒提醒充電網絡的合作夥伴，後者包括在全美重要地點為特斯拉安裝和維護電動車充電設備的中小企業。

承包商Bullet EV共同執行長Andres Pinter受訪說：「我的團隊今早被一腳踢醒。我們傳送電郵給大約二十位不同的充電站建置聯絡人，全都被退回來，有相同的自動回覆訊息說，『該電郵地址失效。未來發送至此的任何電郵都無法接收』。」Pinter認為，特斯拉充電網絡有領先優勢，但放棄積極擴張的近期計畫，將給其他參與者可趁之機。

馬斯克在X撰文：「特斯拉仍計劃發展超級充電站網絡，只是新地點的發展速度會放慢，更加關注100％的正常運行和現有地點的擴展。」

特斯拉通過碳權和充電收費賺錢，美國每三個公用電動車充電站裡就有一個是特斯拉的。

特斯拉今年首季營收下降9%，單季年減幅為2012年以來最大，目前的裁員是大規模減支措施的其中一環。2024年最初的三個月，特斯拉調降汽車售價並採取激勵方案以刺激需求，致利潤腰斬。

現任和前任員工表示，特斯拉1月開始裁員，本月裁減幅度更大。一些以為能保住飯碗的同事在上周五和本周二收到解雇通知。

特斯拉股價在周二下跌，此前一天，股價周一飆漲15%，創逾三年來最大漲幅，因有報導稱，馬斯克訪華期間與百度達成重要的地圖技術協議，可為特斯拉自駕軟體登陸中國大陸掃除障礙。但JL Warren Capital創辦人李君媛撰道，「缺失的關鍵細節」太多，不足以證明周一漲幅合理。