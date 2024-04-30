減重藥需求不減…禮來全年營收預估調高20億美元 股價勁揚

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
市場對減重藥需求不減，禮來公司（Eli Lilly）30日上修全年營收預測。美聯
市場對減重藥需求不減，禮來公司（Eli Lilly）30日上修全年營收預測。美聯

美國藥廠禮來公司（Eli Lilly）旗下減重藥需求強勁，30日上修全年營收預測，推升股價盤中上漲6%。

路透報導，禮來表示，因市場對減重藥Zepbound和糖尿病藥物Mounjaro需求穩健，兩款藥物供給將持續緊俏。公司預計下半年加強生產，但銷售成長將受短期和中期的產能與出貨量而定。

Zepbound上季銷售5.17億美元，優於分析師預期的4.18億美元。Mounjaro受到需求和較高價格推動，上季銷售18.1億美元，遠高於去年同期的5.69億美元，但遜於市場預期的20.8億美元。分析師認為這是供給受限所致。

禮來上季經調整每股盈餘為2.58美元，較分析師預期多0.12美元。

禮來將2024全年營收預估由原先的404億~416億美元，上修至424億~436億美元，另也上修全年獲利預測，每股盈餘增加1.3美元至13.5~14美元，

市場對禮來兩款藥物的需求猛漲，已推高公司市值至逾7,000億美元，超越特斯拉（Tesla）和沃爾瑪（Walmart）。禮來股價今年來已漲26%，上修全年營收預測後，30日盤中應聲再漲6%至781美元。

然而，供給依舊吃緊。根據美國食品藥物管理局（FDA）網站資料，今年第2季Zepbound和Mounjaro預期將只能限量供應。

禮來執行長里克斯（David Ricks）表示，這類藥物的生產過程涉及大量資金、繁複的技術和嚴格的管控，「我們正使盡全力加速生產，但目前仍有相當長的等候時間」。

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