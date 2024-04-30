電動車銷量看漲2成 歐、美充電站不足恐成普及阻礙

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】中國電動車帶動全球電動載具價格下調，特斯拉電動車價格也將因應調降，電動車普及的速度將急速上升！國際能源總署預估，因淨零碳排需求、車輛價格下滑等因素，今年全球電動載具的銷量將會再增加兩成。但目前歐、美地區都缺乏公共充電站，恐成為電動車普及的阻礙。

電動車銷量上看兩成

《CNN》報導，國際能源總署指出，全球電動載具的銷量今年將增加5分之1，達到1700萬輛的驚人數字，預計未來十年內就能大幅降低化石燃料消耗，並重新打造世界全自動產業。

電動車商機持續看漲，除了淨零碳排的需求之外，也肇因於國家政策補貼，如最大的電動車公司「特斯拉」近期就宣布要大幅下調車輛售價，因應近期銷量下降與中國電動車產業的強勢競爭。

國際能源總署指出，雖然電動車商可能會因為電動車售價下滑，導致利潤減少，但這有助於增加全球電動車的普及率，並強調「（燃油汽車）過渡到電動汽車的速度，將取決的民眾是否能夠負擔」。

中國車輛占6成

「今年中國電動車銷量將佔全球總量的近60%，」國際能源總署估計，到了2030年中國道路上的車輛將有三分之一是電動車，而預測美國、歐盟的比例卻僅有17、18%。

《美聯社》報導，目前歐洲與美國仍缺乏公共充電設備，導致電動車普及的速率受到阻礙。美國總統拜登2021年11月簽署基礎設施法案，要打造國家級的充電站，但至今仍只有四個州開設由該計畫資助的充電站，恐難以達成2030 年 50 萬個公共充電樁全國網路的進度。

不過目前也有愈來愈多企業投入快速充電的商機，如大型零售業、連鎖餐廳或停車場，都試著引進充電裝置以服務顧客。

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