全球電力儲存 拚提高6.5倍

根據七大工業國集團（G7）能源部長會議的一份聯合聲明草案，G7目標在2030年前將全球電力儲存容量提高6.5倍，要推動支持再生能源更廣泛地使用。

G7氣候、能源與環境部長會議29日在義大利杜林登場，會議將討論上述目標。根據日經新聞報導，聲明草案呼籲，透過儲存電池和氫能的方式，將電力產業的能源儲存容量在2030年提高至1,500百萬瓩（GW） ，高於2022年的230 GW。

太陽能、風電等再生能源，會受到天候、日照等影響，讓發電變得不穩定。在日本和許多其他國，不時會發生太陽能等再生能源電力供過於求，最後只好浪費的情況，以避免電網過度負荷。因此，採用儲能電池極為重要。

電力可以透過各種形式儲存，包括儲能電池、氫氣與水力發電。隨著再生能源擴張，提高了電力供應的不穩定性，因此必須增加儲電容量。G7計劃藉由設定目標的方式，為設置儲電電池和輕能源儲存鋪路。

去年聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）已達成協議，到2030年要讓全球再生能源發電量三級跳。最新的G7草案也設定要大幅擴大投資於輸配電網絡，以便更廣泛地傳輸更多再生能源電力。

G7認為，這些行動是能夠支持COP28再生能源目標與強化能源安全的具體措施。

另據路透引述知情人士報導，義大利正試圖說服其他G7成員國，設定更宏偉的共同時間點，來逐步淘汰燃煤發電；義大利目前計劃2025年前關閉燃煤電廠，而薩丁尼亞島的期限則設在2028年。報導指出，德國拒絕義大利的提議，擬按原定計畫，在2030年前汰除煤電。