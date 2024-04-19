伊朗警告 核子設施若遭威脅 可能重新考慮核子立場

伊朗對以色列發出警告，表示如果核子設施受到威脅，伊朗可能會重新考慮核子立場。

伊朗是在美、英宣布新的制裁措施之後，發出上述警告。伊朗革命衛隊18日表示，伊朗可能「重新考慮」核子政策；之前伊朗一直堅決表示核子設施純屬和平用途，但西方國家則認為伊朗的核子能力已經達到武器狀態的門檻。

伊朗核子設施安全負責人塔拉伯少將表示，如果以色威脅將攻擊伊朗的核子中心，則伊朗「重新考慮核子主張及政策有其可能，而且是能夠想像得到的」。

他警告，以色列如果對伊朗的設施發動任何攻擊，則以色列的核武場所將遭到回擊。以色列從未承認自己正在進行核武相關作業。

美國武器管制協會本周發表報告指出，若針對伊朗的核子場所，「將是魯莽且不負責任地升高衝突，將使爆發更廣泛區域戰爭的風險升高，且更可能促使伊朗決定發展核武是嚇阻未來攻擊的必要作法」。