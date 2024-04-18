美股連四黑、費半重挫3% ASML財報差拖累輝達等晶片股

美股四大指數周三（17日）收黑，標普500指數連續第四天收黑，寫下1月以來最長連跌紀錄，大型科技股遭拋售，那斯達克指數挫跌1%，費城半導體指數挫跌超過3%，因艾司摩爾（ASML）訂單大減，領跌輝達（Nvidia）、超微（AMD）等半導體股。

道瓊工業指數17日收盤下跌45.66點，跌幅0.12%，報37,753.31點；標普500指數下跌29.20點，跌幅0.58%，報5,022.21點；那斯達克指數下跌181.88點，跌幅1.15%，報15,683.37點。

費城半導體指數重挫3.25%至4,567.31點。

標普500指數連續第四日下跌，上一次出現這種情況是1月4日結束的一輪跌勢。

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）股價重挫7%，財報不佳拖累整個費半指數幾乎全軍覆沒，30檔成分股僅一檔力撐上漲。輝達股價重挫3.8%、超微（AMD）大跌5.8%。

保險巨擘Travelers急挫7.41%，是拖累標普500指數和道瓊指數的領跌個股之一，此前該公司發布的第1季獲利不如華爾街預期。財報不如預期而拖累大盤的個股還包括倉庫房地產投資信託公司Prologis與保健企業雅培（bbott Laboratories）

繼股市第1季度上漲10%、創2019年以來最強勁年度開局之後，投資人愈來愈懷疑市場短線還能走多遠，即使把經濟持續強勁因素納入考慮。

Nationwide的Mark Hackett表示： 「地緣政治的不確定性、利率上升、聯準會鷹派和通膨方面遇挫多因素疊加，讓空頭暫時占據主導地位。」

隨著投資人調降對聯準會降息時間和幅度的預期，標普500指數勢將連續第三周下跌。

滙豐策略師Max Kettner等人表示，股市的基本面和技術面趨勢似乎仍有支持，顯示最近的回檔應該是暫時的。

周二，包括聯準會主席鮑爾在內的聯準會官員避免就何時可能降息給出指引，而是表示貨幣政策需要在更長時間內維持限制性。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示：「市場正在因應幾件事，包括通膨熱度高於大多數人的預期，降息預期正在調降，而且地緣政治緊張局勢加劇，尤其是在中東地區。」

「在經歷了五個月的強勁上漲之後，這只是交易人士轉而觀望和市場稍作喘息的一個藉口。」

聯準會周三發布的褐皮書顯示，美國經濟活動在2月底至4月初略有擴張，企業表示他們預期通膨壓力將保持穩定，近期使聯準會無法降息的趨勢仍在延續。

在20年期美國公債標獲得強勁需求後，美債殖利率從前一天的數月高位進一步回落，股市應聲收窄跌幅。10年期美債殖利率尾盤報約4.59%。

在上漲股中，美國聯合航空公司大漲17.45%，因財測強勁，帶動紐約證交所Arca航空股指數急升3.82%，創2月6日以來的最大單日漲幅。