降息預期下降！美股三大指數早盤盡墨 道瓊跌逾400點
美股三大指數2日早盤開低，道瓊工業指數大跌481點或1.2%，延續昨日的頹勢，標普500指數挫1%，那斯達克綜合指數摔1.4%，因美債殖利率上升、且交易員降低了聯準會（Fed）6月開始降息的預期。
費城半導體指數挫跌2%；台積電ADR則下跌0.9%。
美股第2季起了一個艱難的開始，因上周末發布的通膨數據仍具黏性，周一的一些經濟數據也比現強勁，推升美債殖利率，並削減了Fed於6月起降的機率。國際油價2日也衝上五個月來的高點，加重了通膨的壓力。
周一公布的美國3月ISM製造業指數意外擴張，扭轉前16個月萎縮的態勢。美國10年期公債殖利率，盤旋在4.38%附近，這是兩周以來最高，也幾乎是今年來最高水準。如今市場預估Fed 6月降息的機率，從一周前的約70%下滑至58.8%左右。
特斯拉早盤大跌5.5%，因上季交車量不如預期。醫療保險業者普遍也走跌，因拜登政府敲定2025年對Medicare Advantage和處分藥保險的支付費率，按原先計畫增加3.7%，幅度不如外界預期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言