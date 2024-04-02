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降息預期下降！美股三大指數早盤盡墨 道瓊跌逾400點

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數2日早盤盡墨，道瓊工業指數大跌481點或1.2%，延續昨日的頹勢。路透
美股三大指數2日早盤盡墨，道瓊工業指數大跌481點或1.2%，延續昨日的頹勢。路透

美股三大指數2日早盤開低，道瓊工業指數大跌481點或1.2%，延續昨日的頹勢，標普500指數挫1%，那斯達克綜合指數摔1.4%，因美債殖利率上升、且交易員降低了聯準會Fed）6月開始降息的預期。

費城半導體指數挫跌2%；台積電ADR則下跌0.9%。

美股第2季起了一個艱難的開始，因上周末發布的通膨數據仍具黏性，周一的一些經濟數據也比現強勁，推升美債殖利率，並削減了Fed於6月起降的機率。國際油價2日也衝上五個月來的高點，加重了通膨的壓力。

周一公布的美國3月ISM製造業指數意外擴張，扭轉前16個月萎縮的態勢。美國10年期公債殖利率，盤旋在4.38%附近，這是兩周以來最高，也幾乎是今年來最高水準。如今市場預估Fed 6月降息的機率，從一周前的約70%下滑至58.8%左右。

特斯拉早盤大跌5.5%，因上季交車量不如預期。醫療保險業者普遍也走跌，因拜登政府敲定2025年對Medicare Advantage和處分藥保險的支付費率，按原先計畫增加3.7%，幅度不如外界預期。

Fed 半導體 指數 美國 美股 聯準會 通膨

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