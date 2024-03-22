日企對陸投資銳減20%

日本企業2023年對亞洲投資金額17.3兆日圓（約新台幣3.7兆元），創下近十年新高，其中對新加坡的投資額比2019年增加超過兩倍，但對中國的投資銳減20%，反映出日本企業愈來愈謹慎。

日經中文網彙整相關數據後報導，從2019到2023年間，日本企業對全球的投資額增長1.2倍，對亞洲投資的增長尤為明顯。日本去年對亞洲投資額為17.3兆日圓，是2019年的1.7倍。除了新加坡，日企對越南、印度、菲律賓及台灣的投資都見增長，其中對台灣的投資從2019年的2,190億日圓，提高到2,481億日圓。但對南韓的投資減少47%，對印尼更銳減54%。

日本國際貿易投資研究所的客座研究員增田耕太郎分析，新加坡政府推進的開放式創新政策奏效，研發基地正在聚集，也成為拓展亞洲業務的樞紐地區。

但反觀中國大陸，儘管是日企海外投資基地最多的市場，但日企對中國的投資自2019年的1.64兆日圓減至2023年的1.31兆日圓，雖然總金額仍超過1兆日圓，但足足少了20%。

報導指出，1990年代以來，由於勞動力和原材料等成本較低，日本的製造業增加了在中國的投資，但這些優勢正在消失。由於對於企業活動的縮小感到不安等原因，「去中國化」動向也在加強，轉對越南和菲律賓增加投資。