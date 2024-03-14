英特爾25億美元補助生變

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

彭博資訊報導，美國國防部據悉要撤回原訂提供給英特爾（Intel）多達25億美元的補助計畫，這個「缺口」則留給美國商務部來填補，如此一來卻可能牽動晶片法的補助款分配。

這筆國防用途撥款，原先是美國總統拜登在上周末簽署成為法律的支出方案中一部分，此案提撥35億美元給英特爾，用來生產先進的國防與智慧相關半導體

最初的規畫是商務部必須分攤當中的10億美元，國防部則承諾支應剩餘的25億美元，然而消息人士說，國防部在一項政府撥款期限前幾天放棄了這項計畫。國會議員接著指示，商務部利用其他的晶片法資金來補足撥款。

但這筆資金缺口勢必會干擾晶片法分配資金的計畫，可能導致英特爾從晶片法所取得的補助金，必須投入更大一部份在軍事用途，而非商業用途的晶片。

此外，目前不清楚這筆資金會算在英特爾整體取得的獎勵金中，或是英特爾已經預定獲得的獎勵金之外。前者會導致英特爾從晶片法獲得的整體資金，比原先預期來得少；後者則導致其他半導體業者獲得的補貼金額減少。

半導體 國防部 美國

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