快訊

1.7萬瓶「B.B十三香辣油」也有蘇丹紅！全聯下架接受退貨

飛機正在飛！正副機師竟同時睡著 近半小時「無人駕駛」越飛越偏

買新手機狂留舊手機「有天會有用」該怎麼辦？網曝1建議：別變電子垃圾

微軟遭俄國家級駭客持續入侵 攻擊力道強威脅全球

中央社／ 舊金山8日專電
微軟（Microsoft）今天表示，俄羅斯國家資助的駭客團體「午夜暴雪」持續嘗試入侵其內部系統和原始碼儲存庫，並試圖竊取公司和客戶間的機密。路透
微軟（Microsoft）今天表示，俄羅斯國家資助的駭客團體「午夜暴雪」持續嘗試入侵其內部系統和原始碼儲存庫，並試圖竊取公司和客戶間的機密。路透

微軟Microsoft）今天表示，俄羅斯國家資助的駭客團體「午夜暴雪」持續嘗試入侵其內部系統和原始碼儲存庫，並試圖竊取公司和客戶間的機密，攻擊力道增強反映出前所未有的全球威脅。

今年1月，微軟曾指出由俄羅斯國家資助的團體「午夜暴雪」（Midnight Blizzard），又稱作Nobelium，駭入公司系統，從高階主管和員工帳戶中竊取電子郵件和文件。

微軟今天於官方部落格揭露新一波持續性的入侵行動，表示「午夜暴雪」最近幾個星期不斷利用之前從公司電子郵件取得的資料，試圖未經授權存取內部系統和原始碼儲存庫，「至今還沒有證據表明微軟面向客戶的系統受到損害。」

微軟說，「午夜暴雪」嘗試竊取不同類型的機密，包括公司和客戶之間共享的機密，微軟已與客戶聯繫採取應對措施。

據微軟觀察，與今年1月的攻擊量相比，某些類型的攻擊量，好比「密碼噴灑」，到了2月時激增了10倍。

「密碼噴灑」指的是駭客利用少量強度較弱的密碼去配對多個帳號來攻破內部系統，有別於傳統針對單一帳戶嘗試大量密碼的攻擊手法。

微軟指出，「午夜暴雪」特點是持續投入大量資源、協作和聚焦攻擊行動。它會利用其先前取得的資料來理解認識攻擊目標並增強其攻擊力道。這反映出更廣泛、以及前所未見的全球威脅，尤其駭客涉及到複雜的民族國家操作。

Nobelium被美國政府認定為俄羅斯對外情報機構SVR的組織，除微軟指的「午夜暴雪」外，該組織又被稱作APT29或「舒適熊」（Cozy Bear）。

微軟1月宣布遭Nobelium駭入後，電腦大廠惠普（HP）隨後也表示遭到同一駭客組織攻擊，其雲端為基礎的電子郵件系統遭該組織破壞並竊取資料。

Microsoft 俄羅斯 客戶 微軟 駭客

延伸閱讀

烏克蘭總統幕僚長見李輝 出示北韓提供莫斯科武器證據

被控支持供應商用童工 蘋果微軟等5科技鉅子勝訴

川普2.0美中關稅戰…2科技大咖衝擊最猛 Nvidia恐因陸「1反制」慘了

又解鎖一成就！Nvidia登全球市值第三高公司 僅次於微軟和蘋果

相關新聞

峰迴路轉！鮑爾、拉加德引燃對6月降息期待 美股靠2大支柱撐起

美國股市自去年底以來一路走高，標普500指數迭創新高，主要靠兩大支柱撐起：聯準會（Fed）降息在望，以及美國經濟至今強健...

美2月就業報告符合軟著陸條件 將增強Fed降息信心

美國今年2月就業報告符合軟著陸的條件，可能使聯準會（Fed）更有信心準備開始降息。主要數據如下：

微軟遭俄國家級駭客持續入侵 攻擊力道強威脅全球

微軟（Microsoft）今天表示，俄羅斯國家資助的駭客團體「午夜暴雪」持續嘗試入侵其內部系統和原始碼儲存庫，並試圖竊取...

美就業穩健 有利Fed降息

美國2月就業報告整體內容相當漂亮，不僅2月就業人數穩健增加，顯示經濟依然堅實，而且大幅下修元月就業增量，加上2月工資升幅...

「印度矽谷」嚴重缺水！台積電、沃爾瑪都在這 跨國企業剉著等

有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru），正面臨嚴重的供水短缺，拖累服裝廠的生產，使餐廳水費暴增一倍，也影響跨...

加密貨幣熱潮延續 比特幣盤中突破7萬美元創新高

加密貨幣熱潮延續，比特幣（Bitcoin）今天震盪衝高，盤中一度突破70000美元關卡，創下歷史新高紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。