Meta拒再為新聞付費 槓澳洲政府

澳洲政府數年前領先全球，率先制定強迫網路巨擘與新聞媒體達成授權協議的法律，但臉書母公司Meta日前表示，將停止為臉書顯示的新聞內容付錢給澳洲新聞出版商。

路透報導，新聞出版商與澳洲等國政府主張，當新聞報導的連結出現在臉書與谷歌平台時，這些科技企業在廣告收益方面獲得不公平的利益。Meta則一直在縮減推廣新聞與政治內容，並稱新聞連結現在是用戶動態消息的很小一部分。

Meta表示，將放棄在澳洲與美國推廣新聞的臉書標籤，並指該公司二○二三年取消了英國、法國和德國的新聞標籤，因此，「我們不會在這些國家為了傳統新聞內容簽訂新的商務協議，也不會特地為了新聞出版商提供新的臉書產品」。

澳洲二○二一年通過新聞媒體議價法，成為第一個強迫數位平台付費給媒體的國家，Meta的最新決定讓該公司跟澳洲當局對撞。澳洲總理艾班尼斯說，臉書從其他公司的資本、人才和新聞投資獲益，這不公平。

Meta與澳洲媒體的多數協議為期三年，將於今年到期。交易金額雖未公開，但澳媒稱臉書協議對新聞業一年價值達七千萬澳幣（約台幣十四點四億元）。如今Meta不願續約付費，根據新聞媒體議價法，澳洲必須決定是否任命一名調解員，以及是否對Meta處以罰金。谷歌的澳洲媒體授權協議大多為期五年，將於二○二六年屆滿。發言人表示，已開始協議續約談判。

在印尼，總統佐科威二月廿日宣布，已簽署法規要求數位平台向提供內容的媒體機構付費，該法將於六個月後生效。谷歌表示，將審查該規章。Meta卻說，相信新法並未要求該公司為了新聞出版商自願發布到其平台的內容付費。