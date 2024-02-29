馬斯克貼文 感嘆造車難

蘋果決定放棄長達十年的電動車研發計畫，引發產業界大咖熱議。特斯拉執行長馬斯克在社交平台X上發了「致敬」及「點菸」的表情符號，並稱「一家汽車公司的自然狀態是死亡」，感嘆造車之難，破產是汽車公司的常態。

同樣是以手機廠商身分造車的小米董事長雷軍感到「非常震驚」，理想汽車董事長李想則認為是正確的戰略選擇。

澎湃新聞報導，雷軍表示，小米戰略是「人車家全生態」，並提到深知造車難度，三年前依然做了無比堅定的戰略選擇，「認認真真為米粉造一輛好車」。

李想則表示，蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智慧是絕對正確的策略選擇，時間點也適合。他分析，人工智慧會成為所有設備、服務、應用、交易的最頂層入口，是蘋果的必爭之戰。汽車大獲成功的必要條件仍然是人工智慧，汽車的電動化是上半場，人工智慧才是決賽。

小鵬汽車董事長何小鵬發文表達意外之感，「去年還討論過，汽車行業新進入者會在2024年內全部出牌，但除了蘋果。2024年後的十年會進入淘汰賽和全明星賽。但沒有想到蘋果在2024年出了這樣的牌」。

在社群媒體上，有不少分析人士表示，蘋果放棄造車，尤其對小米汽車而言不算好消息。因為蘋果造車與小米造車有很高的相似度，巨頭蘋果放棄，在某種程度上證明了這條路很難走通。

由於蘋果在造車路線和方向上反覆搖擺，也遲遲沒有合作對象和形式落地，導致參與Titan計畫的高管大量出走，項目也幾度停滯。