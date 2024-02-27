通膨超越預期 美國降息仍有變數

服務業市場熱絡，各式服務商品價格持續飆升，美國通膨恐難消止，已嚇阻美聯準降息的步調！今年初，市場預測美國有望降息，但隨著通膨指數未減，加上美國債務拖欠率提高，美聯準態度也愈發謹慎，擔憂通膨風暴重演。

服務業拉抬物價

《經濟學人》報導，過去幾年，新冠疫情導致社區遭到防疫封鎖，各國政府也祭出優渥的振興措施，使民眾增加了對商品的需求，如2021年美國洗衣機價格就上漲了12%，加上俄烏戰爭爆發，使得能源與食品價格飆升，進一步推升通膨。

今年初，美國聯準會宣布確定不再升息，導致外界期待今年下半年聯準會有望降息，這也使得債券殖利率出現下跌。然而，目前狀況似乎不如市場預期，因為美國過去三個月核心消費者物價指數年增率高達4%，漲幅仍超越預期。

雖然今年商品價格其實已經開始下跌，真正造成消費者重大壓力的商品反而是「服務業」。過去三個月內，美國服務業就業市場相當熱絡，工資增長率超過4.5%，可見服務量能出現供不應求的狀況，服務的價格也就日漸上升。

債務拖欠率飆高

《金融時報》報導，面對通膨復甦的風險，聯準會官員對「降息」的態度變得愈來愈謹慎。聯準會也擔憂，美國中低收入家庭財務狀況開始捉襟見肘，愈來愈多民眾開始使用信用卡與先買後付的服務，且債務拖欠率也不斷上升。

目前市場仍預期美聯準將會降息，卻未能意識到貨幣政策持續緊縮的可能性。一旦風向快速轉變，最後可能導致投資人大量拋售資產，而美國中小企業恐怕仍處於高利率環境的泥淖之中，難以應對下一波經濟危機。

【更多精采內容，詳見 】