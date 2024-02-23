降息 市場預期調幅縮小
彭博資訊報導，美國由於通膨下降，今年開始降息已無疑義。至於降幅多大？截至元月15日，市場預期將降7碼，但之後由於陸續公布的經濟數據偏強，市場預期的降幅一縮、再縮、三縮。到2月21日聯準會（Fed）公布元月會議紀錄後，市場預期的降幅已縮小到4碼。
會議紀錄顯示，Fed不急於降息，這並不難理解，尤其是在大幅升息之後。當然，一些人士認為通膨已經降溫到足以使Fed放鬆信用，以防止可能發生的經濟衰退，這種立場也相當正確。但從會議中，可以看出決策官員們的態度是「寧可緊錯，不能鬆過」。然而一些經濟學者指出，如果Fed太遲降息，未必就無須付出任何代價。如果Fed執意要等到勞動市場或整體經濟出現明顯的惡化信號，才開始降息，則貨幣政策將落後於大勢，可能使「軟著陸」之路遭遇激烈的顛簸。
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