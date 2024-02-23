歐元區景氣 看見復甦跡象

新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區2月景氣下滑減緩，顯露復甦跡象，服務業指數中斷連六個月萎縮的頹勢，抵銷了製造業的景氣惡化。

標普全球彙編的2月歐元區綜合PMI初估值升至48.9，比1月的47.9攀升1點，並且高於路透訪調經濟學家預估的48.5，主要得力於服務業景氣優於預期。不過，指數仍連續第九個月低於象徵景氣榮枯分界線的50，顯示景氣仍未脫離萎縮。

這份22日出爐的報告顯示，歐元區2月服務業PMI從1月的48.4躍上50.0，遠高於經濟學家預期的48.8。但製造業PMI從46.6降到46.1，顯示不景氣程度加深，且讓預期指數會攀升至47.0的經濟學家跌破眼鏡。自2022年7月以來，歐元區製造業PM就一直低於50。

Oxford Economics經濟學家貝林庫說：「2月PMI初估值顯示，歐元區或許正緩緩邁向復甦。儘管這令人鼓舞，我們仍認為，經濟要費很大的勁才能重拾動能。」

採購經理人回報，新訂單降幅連續第四個月趨緩、招聘回升和未來一年整體展望改善，也強化歐元區經濟漸入佳境的希望。

顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家肯尼漢說：「主要訊息是：經濟大致上仍停滯...但歐元區長久來瀕臨衰退的頹勢正在趨緩。」

歐洲最大經濟體德國2月經濟下滑加深，儘管服務業景氣稍微改善，仍不足以抵銷製造業景氣意外急遽惡化的衝擊。不過，法國商業景氣下滑大幅趨緩，企業信心也回升至七個月高點。

交易員對ECB今年降息幅度的最新預期，已降到了1個百分點之下，為數月來最低水準。利率交換合約顯示，市場預期今年只會降息不到四次（每次1碼），而去年底時的預測多達七次。至於首次降息發生在4月的機率降至僅30%，6月料將是首次行動時間。

肯尼漢認為，這份PMI報告支持歐洲央行（ECB）管理委員會的論點，即現在考慮降利率還言之過早。ECB決策官員上月決議按兵不動，基準利率維持在4%的紀錄高點不變，並重申抗通膨決心。

官方數據22日證實，歐元區1月消費者物價指數（CPI）年升幅終值為2.8%，仍高於ECB的2%目標。