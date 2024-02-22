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10年前拿1,000美元投資Nvidia 今天價值多少？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
如果在輝達（Nvidia）1999年首次上市時投資1,000美元，如今價值逾278萬美元。路透
如果在輝達（Nvidia）1999年首次上市時投資1,000美元，如今價值逾278萬美元。路透

輝達（Nvidia）股價近年來漲勢強勁，周三雖下跌近3%，但財經網站CNBC以該公司2月20日收盤價694.52美元計算，如果有人慧眼識英雄，10年前就投資1,000美元在這家被認為是AI晶片熱潮核心的科技公司並持股至今，價值將成長到令人瞠目結舌的近150倍。

根據CNBC，如果一年前向Nvidia投資1,000美元，截至2月20日，投資價值將膨脹到逾3倍的3,248美元；如果是五年前投資1,000美元，截至2月20日的投資額將增至約17,542美元；10年前投資1,000美元，那麽截至2月20日，這筆投資已膨脹到148,226美元。

倘若更早、在Nvidia於1999年1月22日首次上市時就買進該股1,000美元，截至2月20日，這筆投資增長277708%，價值接近2,784,065美元（約台幣88,533,264元）。

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