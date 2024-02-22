台積電ADR收盤幾無變動 較台北交易溢價16.1%

台積電ADR周三收在平盤125.34美元，較台北交易溢價16.1%。費城半導體指數收跌0.2%。

美股周三在最後半小時拉尾盤，道瓊與標普500指數由黑翻紅，但那斯達克指數連續三個交易日收低。晶片大廠輝達（Nvidia）在收盤後公布財報，亮麗業績帶動盤後股價大漲8%，可望為科技股再度注入上漲動能。

道瓊工業指數21日收盤上漲48.44點，報38,612.24點；標普500指數漲6.29點，漲幅0.1%，收4,981.80點；那斯達克指數下跌49.91點，跌幅0.3%，報15,580.87點。Nvidia股價在正常交易時段收盤下跌2.9%，延續前一交易日超過4%的跌勢。

台灣加權股價指數周三下跌76.85點，收在18,676.31點，台積電跌0.7%收在681.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.74 +0.63 137.50 9.63

中華電 CHT 122.67 +0.08 122.50 0.14

台積電 TSM 790.52 +0.01 681.00 16.08

聯電 UMC 48.69 -0.64 48.50 0.39

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據