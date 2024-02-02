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美國1月就業數據超強 聯準會3月降息機率渺茫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國1月非農就業人數激增35.3萬人，遠高於預估的18.5萬人。 美聯社
美國1月非農就業人數激增35.3萬人，遠高於預估的18.5萬人。 美聯社

美國今年元月就業數據超強，可能使聯準會（Fed）3月降息機率下降。主要數據如下：

-1月非農就業人數激增35.3萬人，遠高於預估的18.5萬人，也高於去年12月的33.3萬人（修正數）

-去年11、12兩月就業人數共上修12.6萬人

-民間部門就業增加31.7萬人，超過預估的17萬人增量；製造業增加2.3萬人，也都超過預估及去年12月增量

-平均時薪月升0.6%，高於預估的0.3%，及去年12月時的0.4%升幅；比去年同期上升4.5%，高於預估及去年12月時的4.1%升幅

-平均每人每周工時34.1小時，比去年12月減少0.21小時

-失業率維持在3.7%，比預估的3.8%略低；勞動參與率維持在62.5%，比預估的62.6%略低

失業 美國 聯準會

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