Fed利率決策／新債王岡拉克：美經濟今年陷衰退 通膨停止放緩

在聯準會做成維持基利率不動的決策後，有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeff Gundlach）在財經頻道CNBC節目上表示，美國經濟前景仍舊嚴峻，2024年將陷入衰退，失業率會走高。而且通膨將停止放緩。

岡拉克說，「我們知道通膨將放緩。但眼下，我們認為通膨回落有所停滯。這意味市場不會有幾周前還覺得歡欣鼓舞的金髮女孩經濟景況」。

岡拉克批評聯準會「維持較高利率更長時間」（Higher for longer）的政策，認為那對未來增長造成負面風險。他說：「聯準會按兵不動愈久，實質利率維持在聯準會資金利率上200或300個基點，今年經濟成長就有風險。」

他懷疑失業率是否真的像大家想像的那樣低。

他同時指出，較高的利率持續對銀行體系造成重大威脅，但把周三紐約社群銀行（New York Community Bancorp）引發的市場不安視為獨立個案。然而，他補充表示，仍有不少證據讓人相信，市區商用不動產市場處於「崩潰」之中。

岡拉克認為債券仍然非常有吸引力，他說自己非常喜歡現金和防禦性債券。