本周開盤前 五件國際事不可不知

油價周一大漲，伊朗支持的武裝份子發動攻擊，造成駐約旦美軍死傷，紅海一艘油輪也遭襲，中東地區局勢加劇緊張。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

油價大漲 武裝份子多方發動襲擊

亞洲開始交易之初，布蘭特原油價格一度上漲 1.3%，至每桶84.62美元，西德州中級原油（WTI）原油邁向每桶79美元。

美國表示，伊朗支持的武裝分子在敘利亞邊境附近的一次無人機襲擊中造成3名美軍陣亡，另有25人受傷。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦「卡尼號」和一艘英國油輪。美軍27日隨即還以顏色，攻擊胡塞組織準備發射的反艦飛彈。胡塞組織同日表示，他們勢力範圍內的葉門港口被美英兩度空襲。

科技五強財報美股重頭戲 標普500本周將面臨三大考驗

英特爾（Intel）股價大跌的拖累下，美股標普500指數上周五（26日）中斷連續五個交易日創新高的紀錄，費城半導體指數更重挫近3%。今年來標普500指數近3%的漲勢，本周將面臨三大考驗，除聯準會（Fed）決策會議外，還有大型科技公司財報、以及備受矚目的就業報告。

標普500指數上周五收跌0.1%；道瓊工業指數上漲60點，漲幅0.2%，再創收盤新高。那斯達克綜合指數跌0.4%。三大指數本周都收高。

英特爾因業績展望令市場大失所望，收盤重挫12%，寫下2020年7月來最大單日跌幅。費半指數也受拖累大跌2.9%；台積電（2330）ADR上漲0.6%，周線漲2.7%，較台北交易溢價14%。

本周接踵而至的重大事件，勢必考驗當前市場的樂觀心理。首先，Alphabet和微軟於周二盤後公布的財報，Fed周三（台灣時間周四凌晨）公布決議，周四盤後是蘋果、亞馬遜和Meta財報，周五還有非農就業報告。

台積電海外布局好消息

台積電（2330）據報導最快2月6日宣布在日本興建熊本二廠，不排除導入7奈米製程；另外，美國也可望在3月底前釋出發放台積電美國新廠數十億元補貼的好消息。

台積電日本熊本廠訂2月24日舉行開幕典禮，今年6月股東常會後將退休的台積電董事長劉德音，偕同內定接棒董事長、現任總裁魏哲家，將率領多位一級主管赴日參加，台積電也邀請日本首相岸田文雄出席。

另據知情人士透露，美國計劃在3月底之前宣布發放鉅額晶片補貼，為提供台積電、英特爾等晶片製造商數十億美元鋪路，加速擴大國內晶片生產。

中國救市 1/29起全面暫停限售股出借

中國股市積弱不振，中國證券監督管理委員會今天宣布強化賣壓監管措施，自1月29日起全面暫停限售股出借，另3月18日起將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用，陸媒認為，A股市場再吹暖風。

華盛頓郵報推演劇本 川普若再當選會升高美中貿易戰

華盛頓郵報報導，最近在美國總統大選聲勢居高不下的前總統川普，正與幕僚評估若他重返白宮，要對中國大陸發動一場貿易新大戰，包括對中國大陸進口品課徵60%關稅的可能性。

川普已公開支持降低中國大陸在美國的貿易地位，也就是撤銷中國大陸作為貿易「最惠國」的地位。分析指出，此舉可能導致中國大陸進口品的聯邦關稅稅率超過40%。

華郵引述知情人士指出，川普底下也已和顧問討論對所有中國大陸進口品，一律課徵60%關稅的可能性。