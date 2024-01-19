三星晶片部門主管凍薪

南韓媒體Pulse News報導，三星電子旗下掌管晶片事業的裝置解決方案（DS）事業部門，決定凍結主管薪資，因為該部門去年虧損攀新高，必須大砍成本。

報導指出，DS部門17日緊急召集主管開會後，做出凍結主管薪資的決定。一名主管以匿名身分私下透露：「與會主管達成共識：現在是緊要關頭，必須擬定措施解決業績惡化問題，並積極行動。」去年三星電子把全球半導體領導廠商的地位拱手讓給英特爾。市場研究公司顧能的數據顯示，三星電子2023年晶片銷售額達399.5億美元，比2022年銳減37.5%，市占率掉到7.5%；反觀英特爾去年營收雖也滑落16.7%，市占率卻不降反升，增至9.1%。

去年半導體產業遭遇重重挑戰，主攻記憶體晶片的三星電子在經濟艱困時局首當其衝，聚焦系統晶片的英特爾受到的衝擊較輕。

2023年全球半導體銷售額萎縮11.1%至5,330億美元。記憶體晶片銷售額陡降37%，其中DRAM銷售額大減38.5%至484億美元，NAND快閃記憶體銷售也滑落37.5%至362億美元。