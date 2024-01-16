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紅海仍無寧日！貨輪之外 油輪也繞道 載石腦油來台船隻受影響

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在美英聯手空擊葉門叛軍青年運動相關目標後，除貨輪外，也有愈來愈多油輪繞路避行紅海南端。示意圖。路透
在美英聯手空擊葉門叛軍青年運動相關目標後，除貨輪外，也有愈來愈多油輪繞路避行紅海南端。示意圖。路透

周一，至少又有六艘油輪避行紅海南端，因為在美國和英國聯手空襲葉門叛軍「青年運動」相關目標後，這條能源運輸的重要航線受到的干擾增加。

油輪組織INTERTANKO表示，駐在巴林、美國領導的聯合海上部隊（CMF）上周五在美英打擊青年運動後警告所有船隻，這幾天都避開紅海南端的曼德海峽。此前，避行紅海的主要是貨輪，12月的油輪運輸量基本上沒有變化。

但自從CMF發布警告以來，愈來愈多油輪也開始繞路避過該區，通過蘇伊士運河的石油供應被干擾中斷的可能性增加。

根據路透統計，周一有六艘油輪改變航向，這使得美英開始打擊行動開始後，至少有15艘油輪改變航向。Torm Innovation、Proteus Harvonne和Alfios I等油輪似已遠離蘇伊士運河，選擇繞行非洲好望角前往歐洲和美國的更長航線。Pacific Julia和STI Topaz也直奔好望角航線。

Octa Lune油輪於1月12日在紅海北部掉頭迴轉，目前已返回地中海，船上載有一批要運往台灣的石腦油。

油輪船東，包括Torm、Hafnia和Stena Bulk在內，表示將從周五起避開曼德海峽，Euronav則重申暫停行經紅海。

花旗集團分析師指出，此一干擾迫使海上石油庫存增加3,500萬桶，間接造成市場緊縮。油價上周勁揚2%，以應對該區不斷升溫的衝突，但因為對石油生產並無直接影響，油價漲幅可能受限，周一油價走低。

青年運動周一表示，僅管遭美英打擊，但仍將繼續發動襲擊，並於周一在亞丁灣以一枚反艦彈道飛彈襲擊了一艘載鋼鐵產品的美國的散裝貨輪。

美國 運動 航線

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