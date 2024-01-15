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德國經濟驚險躲過衰退 但前景黯淡無光

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
德國2023年全年經濟萎縮0.3%，但躲過衰退命運，經濟學家認為2024年經濟衰退風險仍在。圖為德國布萊梅港。路透社
德國2023年全年經濟萎縮0.3%，但躲過衰退命運，經濟學家認為2024年經濟衰退風險仍在。圖為德國布萊梅港。路透社

受到利率飆升、能源價格高昂，以及國外需求減弱等利空衝擊，德國去年第4季及全年的經濟表現均呈現萎縮，但拜上修去年第3季國內生產毛額（GDP）所賜，驚險躲過了衰退，儘管如此，這個歐洲最大經濟體的前景仍相當黯淡。

根據15日公布的初步估計，2023年10-12月這季的GDP下滑0.3%，全年也萎縮0.3%，但由於第3季經濟成長率，由之前估計的負0.1%上調至零，使德國驚險躲過衰退命運。經濟衰退的技術性定義是連兩季負成長。

德國是七大工業國集團（G7）第一個公布第4季經濟預測的經濟體，也是被眾多預測者列為全球唯一去年未能經濟擴張的主要已開發國家，主要由於其製造業因能源成本上升而陷入困境、利率飆升，以及國外需求疲軟。

以各產業的表現來看，去年工業萎縮2%，服務業則有所成長；受到融資條件惡化、營建費用居高不下與技術勞工短缺的衝擊，營建業只小幅成長0.2%。統計局資料並顯示，2023年家庭消費年減0.8%，政府支出減少1.7%；國際貿易方面，進出口各年減3%和1.8%，出口年減較進口少，支撐了GDP。

凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家肯寧漢說，「造成經濟衰退的條件，今年仍會持續」。他認為近期通膨減緩可為家庭減輕壓力，但房地產和商業投資勢將收縮，營建業也重挫，且政府正在強力緊縮財政。肯寧漢預測今年德國經濟將是零成長。

彭博資訊的經濟學家預測，2024年德國經濟成長率將緩慢上升至0.5%，但經濟合作發展組織（OECD）去年11月表示，就算成長率為0.6%，仍將是阿根廷以外的OECD成員國當中成長最慢的一員。

經濟衰退 德國 成長率

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