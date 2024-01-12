路透：被紅海危機波及 特斯拉德國廠因零件短缺停工兩周

路透報導，電動大廠特斯拉（Tesla）11日表示，29日起暫停德國柏林工廠的多數汽車生產兩周，持續到2月11日，原因是紅海商船遭攻擊的威脅導致船運路線調整，致使零組件供應短缺。

特斯拉在聲明中說：「紅海的武裝衝突以及歐亞航線繞道好望角，也對格林海德（Gruenheide，德國廠所在地）的生產造成了影響。因為運輸時間大為延長，導致供應鏈出現缺口。」

特斯拉是第一家因紅海危機而揭露停產的公司。在特斯拉之前，中國大陸銷量第二的汽車製造商吉利汽車、瑞典家具公司宜家家居（IKEA）等多家公司都警告交貨將會延遲。

特斯拉工廠的部分停產顯示，紅海危機已經打擊到德國這個歐洲最大經濟體。伊朗支持的葉門武裝激進組織「青年運動」（又譯胡塞組織）為聲援正在與以色列作戰的巴勒斯坦的哈瑪斯，襲擊行經紅海的商船，引發紅海危機。

分析師預期，其他汽車製造商也可能受到紅海衝突的影響。追蹤汽車供應鏈和生產的AutoForecast Solutions副總裁Sam Fiorani表示，「車廠依賴來自亞洲、特別是中國的眾多關鍵零組件供應，一直是汽車製造商供應鏈的潛在薄弱環節。特斯拉高度依賴中國的電池組，而這些電池組需經紅海運往歐洲，因此生產始終面臨這個風險」，「不要以為特斯拉只是個案，他們不過是第一家反映這個問題的公司而已」。

特斯拉目前與瑞典工會IF Metall就簽署團體協約陷入勞資糾紛，北歐地區眾多工會舉行陸續聲援瑞典勞工。現在德國廠的大部分生產再中斷兩周，勢將增添特斯拉的壓力。

挪威鋁業和能源公司海德魯（Hydro）旗下子公司Hydro Extrusions的工會工人，去年11月24日起就停止為特斯拉生產零組件部件。特斯拉沒有回應關於Hydro Extrusions罷工事件是否影響產量的置評請求。

特斯拉11日的聲明只提到，將於2月12日全面恢復生產，但沒有透露究竟是哪些零組件短缺，屆時如何恢復生產的更多細節也沒有說明。

「青年運動」武裝分子在紅海發動的攻擊，迫使世界大型航運公司避開蘇伊士運河，馬士基和赫伯羅特等航運巨人都已開始讓旗下貨輪繞道南非好望角，航線調整後，從亞洲到北歐的航程將增加約10天，燃料費用將增加約100萬美元。

馬士基表示，預料在可預見的未來將繼續走好望角航線。