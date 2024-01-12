快訊

嫌太吵？高雄惡鄰當幼子面砍死爸媽 雄檢起訴求處「死刑」

MLB／大谷翔平愛犬獲「雙重國籍」護照號碼別具意義

還不知道投誰？快速查詢我家的區域立委候選人有誰

路透：被紅海危機波及 特斯拉德國廠因零件短缺停工兩周

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉位於德國柏林附近格林海德（Gruenheide）的超級工廠。 路透
特斯拉位於德國柏林附近格林海德（Gruenheide）的超級工廠。 路透

路透報導，電動大廠特斯拉（Tesla）11日表示，29日起暫停德國柏林工廠的多數汽車生產兩周，持續到2月11日，原因是紅海商船遭攻擊的威脅導致船運路線調整，致使零組件供應短缺。

特斯拉在聲明中說：「紅海的武裝衝突以及歐亞航線繞道好望角，也對格林海德（Gruenheide，德國廠所在地）的生產造成了影響。因為運輸時間大為延長，導致供應鏈出現缺口。」

特斯拉是第一家因紅海危機而揭露停產的公司。在特斯拉之前，中國大陸銷量第二的汽車製造商吉利汽車、瑞典家具公司宜家家居（IKEA）等多家公司都警告交貨將會延遲。

特斯拉工廠的部分停產顯示，紅海危機已經打擊到德國這個歐洲最大經濟體。伊朗支持的葉門武裝激進組織「青年運動」（又譯胡塞組織）為聲援正在與以色列作戰的巴勒斯坦的哈瑪斯，襲擊行經紅海的商船，引發紅海危機。

分析師預期，其他汽車製造商也可能受到紅海衝突的影響。追蹤汽車供應鏈和生產的AutoForecast Solutions副總裁Sam Fiorani表示，「車廠依賴來自亞洲、特別是中國的眾多關鍵零組件供應，一直是汽車製造商供應鏈的潛在薄弱環節。特斯拉高度依賴中國的電池組，而這些電池組需經紅海運往歐洲，因此生產始終面臨這個風險」，「不要以為特斯拉只是個案，他們不過是第一家反映這個問題的公司而已」。

特斯拉目前與瑞典工會IF Metall就簽署團體協約陷入勞資糾紛，北歐地區眾多工會舉行陸續聲援瑞典勞工。現在德國廠的大部分生產再中斷兩周，勢將增添特斯拉的壓力。

挪威鋁業和能源公司海德魯（Hydro）旗下子公司Hydro Extrusions的工會工人，去年11月24日起就停止為特斯拉生產零組件部件。特斯拉沒有回應關於Hydro Extrusions罷工事件是否影響產量的置評請求。

特斯拉11日的聲明只提到，將於2月12日全面恢復生產，但沒有透露究竟是哪些零組件短缺，屆時如何恢復生產的更多細節也沒有說明。

「青年運動」武裝分子在紅海發動的攻擊，迫使世界大型航運公司避開蘇伊士運河，馬士基和赫伯羅特等航運巨人都已開始讓旗下貨輪繞道南非好望角，航線調整後，從亞洲到北歐的航程將增加約10天，燃料費用將增加約100萬美元。

馬士基表示，預料在可預見的未來將繼續走好望角航線。

特斯拉 德國 航線

延伸閱讀

賣贏特斯拉、股價卻跌逾25％ 電動車龍頭比亞迪的兩大逆風

台中女凌晨酒駕嚴重超標 撞路邊特斯拉180度大翻車

特斯拉Model 3台灣重新開放預訂！導入煥新版第二季開始交付

自信邊牧愛炫耀！「確定前鏡頭有開」下秒害羞遮臉 超投入自拍片萬人看呆

相關新聞

美比特幣ETF首日交易 成交金額達逾46億美元

首批直接持有比特幣的美國ETF有個強勁的開端，在歷史性的交易首日創下數十億美元的成交金額。

路透：被紅海危機波及 特斯拉德國廠因零件短缺停工兩周

路透報導，電動大廠特斯拉（Tesla）11日表示，29日起暫停德國柏林工廠的多數汽車生產兩周，持續到2月11日，原因是紅...

紅海危機／美英空襲「青年運動」軍事目標 油價走高2%

美國和英國對葉門武裝組織「青年運動」（又譯胡塞組織）的目標發動空襲，提高了整個中東爆發更廣泛衝突的風險，進而可能威脅到原...

美股收盤／標普微跌 盤中走勢動盪 通膨數據打擊提前降息希望

美國股市周四走勢動盪，收盤時基本持平，此前發布的消費者物價指數數據顯示通膨加速，令人懷疑聯準會今年的降息幅度能否達到交易...

股價上漲！微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

微軟股價在美股11日早盤上漲，帶動市值一度達到2.888兆美元，超車蘋果的2.887兆美元，奪回「全球市值王」的寶座，是...

2024全球瘋選舉 投資人宜關注「2轉變」、貨幣政策偏鴿

2024年對全球政治和經濟來說是重要的一年。預計數十個國家的20億人將前往投票，可能是現代歷史上選舉最多的一年。市場已經開始期待全球各地這些引人注目且可能改變遊戲規則的選舉。最早的一場始於1月7日的孟加拉，全年則包括美國和印度等老牌和新興大國，以及印尼、墨西哥和俄羅斯等關鍵強國的選舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。