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英特爾推新款車用AI晶片 力追Nvidia與高通

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾9日表示，將推出其最新AI晶片的車用版本，要在車用半導體市場與高通和輝達互別苗頭。路透
英特爾9日表示，將推出其最新AI晶片的車用版本，要在車用半導體市場與高通和輝達互別苗頭。路透

英特爾周二（9日）表示，將推出其最新AI晶片的車用版本，要在車用半導體市場與高通（Qualcomm）和輝達（Nvidia）互別苗頭。

英特爾同時宣布，將收購法國新創公司Silicon Mobility，該公司設計用於控制電動汽車馬達和車載充電系統的系統單晶片（SoC）技術和軟體。英特爾並未透露收購價格。Silicon Mobility是由創投基金Cipio Partners和Capital-E所控制。

英特爾車用事業主管韋斯特（Jack Weast）在拉斯維加斯消費電子展（CES）前表示，中國大陸車廠極氪將是第一家採用英特爾系統單晶片來創造車內「增強客廳體驗」的車廠，包括AI語音助理與視訊通話功能。

韋斯特說，英特爾的新車用系統單晶片產品將採用該公司最近推出的AI PC技術，以滿足汽車對耐用性與性能的要求。

英特爾已為5,000萬輛汽車中的資訊娛樂系統供應晶片，然而在自駕技術、可升級汽車系統軟體與複雜的儀表板顯示器所需的半導體領域方面，表現不如輝達與高通。

韋斯特在CES宣布上述消息前的記者會上表示：「英特爾在傳達我們在車用領域的成就一直做的相當糟糕」，「我們將做出改變」。他說，英特爾將試圖與同業有所區隔，提供車廠能用於橫跨低價到高價車款的晶片。

輝達去年與聯發科結盟提供成本較低的晶片組。在用於平價汽車Android資訊娛樂顯示器技術的產品供應方面，聯發科是龍頭。

中國大陸快速成長的電動車市場將成為晶片製造商的兵家必爭之地。大陸車廠正競相為車主提供先進的資訊娛樂系統和自駕系統。例如極氪就是英特爾、也是輝達技術的客戶。

韋斯特說，對於汽車客戶想要採用哪種自駕技術或其他功能，英特爾將不會干涉。他說，英特爾不會要求車廠使用英特爾已獨立上市的Mobileye的自駕技術，車廠能夠將英特爾的產品與他們自家的小晶片（Chiplet）整合，以便用更低成本把特殊功能整合到英特爾的系統中。

半導體 英特爾

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