三星去年獲利 探15年低點

三星昨（9）日公布2023年財報初估數字，全年獲利恐下探15年來低點。

但市場預期，三星今年營運將力拚反撲，以記憶體扮演最重要的角色，晶圓代工也是重點。

三星初步估算，2023年營收約258.16兆韓元，年減15%；營業利益僅6.54兆韓元（49億美元），比前一年銳減85%，遠低於市場預期，並下探近15年來低點，反映半導體市況低迷，是2008年以來，年度獲利首次未達10兆韓元。

就上季來看，三星初估去年第4季營收年減4.9%至67兆韓元，不如分析師預估的70.31兆韓元；營業利益衰減35%至2.8兆韓元（21億美元），連續六季下滑，並低於分析師預估，反映全球消費電子產品需求持續疲弱，以及晶圓代工事業表現不振，惟虧損較先前收斂。

三星上季營利年減幅有望寫五季以來最小，分析師認為，記憶體晶片庫存去化的跡象愈來愈明顯，預期三星的晶片事業將在今年上半年轉盈，樂觀認為晶片業復甦動能將在今年增強，還有人工智慧（AI）熱潮的支撐。

三星預定1月31日上午召開財報會議，說明詳細數據與展望。

法人認為，三星去年第4季半導體虧損估縮小，主要是記憶體市況不再惡化，以及晶圓代工業務逐步擺脫谷底，今年營運有望較去年改善。

就記憶體市況來看，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，本季DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價都將持續走揚，其中DRAM價格估漲13%至18%，NAND Flash季漲幅約15%至20%，三星身為全球DRAM與NAND Flash龍頭，受惠最大，南亞科、威剛、十銓、創見、群聯等台廠也沾光。

晶圓代工業務方面，三星3奈米持續爭取高通下單。業界傳出，三星正積極提升下世代3奈米良率，也讓高通2024至2025年的新產品持續評估透過雙代工模式，以降低成本，也讓台積電3奈米製程持續面臨三星競爭。