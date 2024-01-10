三星去年獲利 探15年低點

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中李孟珊／綜合報導
三星公布2023年財報初估數字，全年獲利恐下探15年來低點。（美聯社）
三星公布2023年財報初估數字，全年獲利恐下探15年來低點。（美聯社）

三星昨（9）日公布2023年財報初估數字，全年獲利恐下探15年來低點。

但市場預期，三星今年營運將力拚反撲，以記憶體扮演最重要的角色，晶圓代工也是重點。

三星初步估算，2023年營收約258.16兆韓元，年減15%；營業利益僅6.54兆韓元（49億美元），比前一年銳減85%，遠低於市場預期，並下探近15年來低點，反映半導體市況低迷，是2008年以來，年度獲利首次未達10兆韓元。

就上季來看，三星初估去年第4季營收年減4.9%至67兆韓元，不如分析師預估的70.31兆韓元；營業利益衰減35%至2.8兆韓元（21億美元），連續六季下滑，並低於分析師預估，反映全球消費電子產品需求持續疲弱，以及晶圓代工事業表現不振，惟虧損較先前收斂。

三星上季營利年減幅有望寫五季以來最小，分析師認為，記憶體晶片庫存去化的跡象愈來愈明顯，預期三星的晶片事業將在今年上半年轉盈，樂觀認為晶片業復甦動能將在今年增強，還有人工智慧（AI）熱潮的支撐。

三星預定1月31日上午召開財報會議，說明詳細數據與展望。

法人認為，三星去年第4季半導體虧損估縮小，主要是記憶體市況不再惡化，以及晶圓代工業務逐步擺脫谷底，今年營運有望較去年改善。

就記憶體市況來看，研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，本季DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價都將持續走揚，其中DRAM價格估漲13%至18%，NAND Flash季漲幅約15%至20%，三星身為全球DRAM與NAND Flash龍頭，受惠最大，南亞科、威剛、十銓、創見、群聯等台廠也沾光。

晶圓代工業務方面，三星3奈米持續爭取高通下單。業界傳出，三星正積極提升下世代3奈米良率，也讓高通2024至2025年的新產品持續評估透過雙代工模式，以降低成本，也讓台積電3奈米製程持續面臨三星競爭。

奈米 半導體

延伸閱讀

供應商主導價格優勢 估本季NAND Flash合約價平均季增15~20%

供應商強勢主導 今年首季NAND Flash合約價季增15~20%

晶圓代工傳降價搶單 大廠競爭將更激烈

SK海力士參展CES 2024 CXL記憶體、AI 將成展示主軸

相關新聞

彭博：台海若開戰 代價10兆美元

彭博社報導，根據「彭博經濟研究」估計，台海開戰將付出約十兆美元代價，相當於全球ＧＤＰ百分之十，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情和...

三星去年獲利 探15年低點

三星昨（9）日公布2023年財報初估數字，全年獲利恐下探15年來低點。

白宮：抗通膨工作尚未完成

美國將公布去年最後一個月的通膨數據。近來通膨已逐步放緩，11月整體消費者物價指數（CPI）較前月漲幅已降至0.1%。但聯...

美元追隨美債殖利率走低 日圓上漲

美元周一走貶，隨美國公債殖利率走低。日圓走升。

美股那指上漲2.2% 近2個月最佳單日表現

在科技股推動下，主要股指上漲，華爾街從艱難的一周走勢中恢復過來。

比特幣飆漲 觸及4.7萬美元

比特幣8日一度觸及4.7萬美元，為2022年4月以來首見，因市場預期美國監管機關即將首次批准比特幣現貨ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。